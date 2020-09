Berlusconi, sede Forza Italia subissata da auguri per il presidente

La sede nazionale di Forza Italia sta ricevendo un flusso continuo di telefonate e di mail da militanti, simpatizzanti, comuni cittadini che chiedono notizie del presidente Berlusconi e vogliono esprimergli vicinanza e auguri per una pronta guarigione”. Lo rende noto Gregorio Fontana, responsabile nazionale Organizzazione di Forza Italia, al lavoro per coordinare gli adempimenti per gli oltre 2000 candidati azzurri alle elezioni regionali e amministrative. Verso Silvio Berlsconi, ricoverato al San Raffaele di Milano da giovedì dopo la positività al Covid-19, c’è “un’ennesima imponente dimostrazione di affetto che non viene solo dagli attivisti, ma da tanti italiani di ogni colore politico”, ha concluso Fontana.

Milano Post è edito dalla Società Editoriale Nuova Milano Post S.r.l.s , con sede in via Giambellino, 60-20147 Milano.

C.F/P.IVA 9296810964 R.E.A. MI – 2081845