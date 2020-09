Cercasi PD Disperatamente, manifestazione al circolo Aniasi

La Associazione Milano Vapore e la Associazione radicale “Myriam Cazzavillan” hanno manifestato insieme sabato alle 15 presso il Circolo Aldo Aniasi in Corso Garibaldi, 75 a Milano, per chiedere che fine ha fatto il Partito Democratico dato che non si presenta alle tribune referendarie e non ha una posizione sul referendum costituzionale a pochi giorni dal voto. L’avvocato Giampaolo Berni Ferretti, Presidente di Milano Vapore ha ricordato che prossime tappe di questo impegno sul referendum saranno la maratona oratoria di 10 ore sabato 12 in piazza San Babila (sede provvisoria) a Milano e un incontro sul tema organizzato da Milano Vapore il 15 settembre. “E’ indecente” ha dichiarato Berni Ferretti, che è anche Consigliere del Municipio 1 di Milano per Forza Italia “che a fronte di una riforma che va a rivedere l’impianto della vita democratica e istituzionale del nostro paese il partito che governa l’Italia con i 5 stelle si sottragga ad un confronto democratico con i cittadini e le altre forze politiche” “Forse” continua Berni Ferretti “hanno paura di non saper spiegare che intere regioni come la Val D’Aosta, con tutta probabilità, perderanno la loro rappresentanza al Senato della Repubblica, in sfregio al complesso dell’impianto costituzionale” “Come diceva Cetto La Qualunque, nuovo punto di riferimento attuale del PD “prima vota e poi rifletti” e quindi il PD un anno fa ha votato il taglio dei parlamentari e ora sta decidendo con calma se è d’accordo o no con quello che ha votato e quindi non partecipa alle tribune elettorali” ha dichiarato Gianni Rubagotti segretario della Associazione radicale “Myriam Cazzavillan” “Questa idea di democrazia ricorda più che quella del Partito Democratico americano quella della Repubblica Democratica Tedesca, forse a questo ci si riferisce quando poi per la legge elettorale si parla di modello tedesco anche se con la legge attuale tedesca la proposta in discussione in parlamento c’entra poco.”

L’Associazione per l’Iniziativa Radicale ‘Myriam Cazzavillan’ è una associazione radicale nata il 3 ottobre 2015 a Milano. E’ transpartitica e transterritoriale e promuove le battaglie radicali a Milano e in altri territori dove ha o trova militanti.