Scomparso Philippe Daverio: il dolore di Fontana e del Centrodestra

“Siamo profondamente addolorati per l’improvvisa notizia della prematura scomparsa dell’amico Philippe Daverio, storico dell’arte, esperto di lingue, di culture e di tradizionali locali, saggista e docente, grande divulgatore colto e raffinato e grande spirito europeista, amante del paradosso e della provocazione intellettuale”. Così il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e l’assessore regionale alla Cultura, Stefano Bruno Galli, esprimono il cordoglio della giunta lombarda per la scomparsa di Philippe Daverio. n uomo, osserva il governatore Fontana, “geniale e per certi aspetti unico. Passione e competenza hanno caratterizzato la sua esistenza, sempre segnata da un’energia e una voglia di fare dirompenti. La Regione e i lombardi lo ricorderanno sempre con affetto e con quella familiarità che sapeva trasmettere in maniera ineguagliabile”.

Dello stesso avviso l’assessore Galli: “E’ stato un uomo di vasta e approfondita cultura e ha incarnato sino in fondo lo spirito mitteleuropeo, ha saputo raccontare la nostra Europa dei popoli e delle culture, ha saputo altresi’ narrare in maniera accessibile a tutti le bellezze lombarde portandole nelle case degli italiani. Era un grande amico della Lombardia e ha sempre dato un contributo concreto, collaborando anche con le istituzioni”. Per questo, sottolinea Galli, “proporrò che gli venga intitolata una sala di Palazzo Lombardia o di Palazzo Pirelli per ricordarlo. La scomparsa di Philippe Daverio lascia davvero un grande vuoto, che addolora ognuno di noi: e’ un colpo al cuore per la nostra cultura”. “Philippe Daverio lascia un vuoto cosmico nella ‘sua’ Milano. Uno storico dell’arte ineguagliabile e un divulgatore geniale, protagonista della vita culturale meneghina e italiana. Un uomo di altri tempi che ha saputo raccontare e promuovere la bellezza artistica del nostro Paese. Mancherà molto”. Lo ha scritto in una nota Matteo Perego, deputato di Forza Italia, in relazione alla scomparsa dello storico dell’arte Philippe Daverio.