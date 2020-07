Questi i simboli che i rom, dediti ai furti nelle case, incidono sulle porte, sui citofofoni

La preparazione e l’organizzazione dei rom dediti ai furti negli appartamenti è una specializzazione sempre attuale. C’è da chiedersi perché dovrebbero lasciare il luogo stanziale che hanno scelto, attentamente valutato, proficuo? La collettività dei rom è impermeabile, vivono con regole e usi a loro congeniali ed evidentemente la condivisione di notizie utili è un patrimonio da usare per raggiungere il fine..

Per dire che da tempo se sulla porta, sul muro esterno o sul citofono della casa appare un segno strano, simile a un’incisione o un graffio, è un simbolo lasciato dagli aspiranti ladri. Sono segni apparentemente indecifrabili, ripetono il loro linguaggio, chiariscono anche, a volte, il carattere del padrone di casa, ma soprattutto denunciano la facilità o meno di svaligiare la casa. Per conoscere questi elementi significa che hanno già avvicinato per un motivo o per l’altro la futura vittima.

Di seguito il codice dei ladri:

E’ utile sapere che in questi giorni stanno operando in zona Lambrate.

“Fate attenzione!!! Non aprite a nessuno!!! Da alcuni giorni la periferia est di Milano e’ stata contrassegnata dai ladri.

Noti simboli utilizzati dagli zingari, per indicare i punti deboli delle abitazioni, sono apparsi accanto ai citofoni, negli ascensori e sulle porte di casa.

Le forze dell’ordine sono state avvisate ma siamo consapevoli che non saranno in grado di assicurare vigilanza alle aree interessate.

Controllate quindi la presenza d’incisioni illegittime e, nel caso ne riscontraste, informate l’intero condominio per ostacolare l’arrivo dei ladri.”

Il post è di Lambrate informata.