Le occupano la casa e la colpa ricade sull’inquilina. La Milano alla rovescia colpisce ancora

Sembra una vicenda incredibile. Ma è tutto vero: in via Quarti le cose vanno alla rovescia. Chi occupa viene tutelato. Chi ha titolo sull’abitazione viene rimproverato aspramente: come si permettono gli Italiani di rivendicare i propri diritti? Ci racconta la vicenda il consigliere Franco Vassallo, Municipio 7, con delega alla Casa:

“Le torri di via Quarti oramai sono allo sbando e governate dai rom che giornalmente dettano legge sulle occupazioni.

Siamo giunti al traguardo, oramai non ci sono più speranze di ripristinare la legalità. La “Scampia” Milanese è stata abbandonata dalle istituzioni e in primis da chi avrebbe dovuto garantire la sicurezza, altro che integrazione.

Che il sindaco dichiari la stato di resa per via Quarti prima che inizi una scia di violenze con conseguenze molto più gravi.

Intervenite! Non è più il tempo di fare il Ponzio Pilato.

La goccia che potrebbe far traboccare il vaso sono le occupazioni abusive ad opera dei PREPOTENTI.

Dopo l’occupazione dell’ennesimo appartamento avvenuta due giorni fa, ieri sera è stata la volta di un appartamento posto al piano rialzato, la cui occupante è una anziana donna di 80 anni che attualmente a causa del covid 19 è ospite della figlia, in procinto di far ritorno alla sua abitazione.

Il paradosso della vicenda incredibile è dovuto agli ispettori ALER che chiamati per l’occupazione in corso, hanno chiesto dai figli della signora anziana di dare la disdetta del contratto d’affitto in quando Aler non può più sostenere i costi dei continui interventi. PAZZESCO!

Ricapitolando si chiama la sicurezza per sventrare una occupazione, gli ispettori Aler che giungono in loco cacciano l’inquilino e lasciano dentro gli occupanti!

Milano è allo sbando, mai caduta così in basso mai così mal governata, Milano non puoi assolutamente permettersi altri 5 anni in questa condizioni.”

Che dire, siamo vicini alla signora, che a 80 anni ha ancora la forza di lottare, opporsi, resistere e combattere. Ha molto più coraggio lei che tutta la politica che dovrebbe aiutarla. Speriamo ci ispiri e nel 2021 ci sia molta più gente con il coraggio suo e del consigliere Vassallo!