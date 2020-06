Un’idea per una Milano più consapevole

Per dare un segnale concreto, per una Milano più inclusiva, più eco sostenibile, più consapevole, bisogna avere una mente aperta e il coraggio di cambiare.

E chi meglio di questa amministrazione potrebbe realizzare un progetto tanto ambizioso?

Quindi dopo aver fuso la statua di Montanelli e con quel bronzo averci fatto un monumento a Greta, giovinetta di infinita saggezza tanto amata da questa giunta e da tutti i ragazzi che amano fare “sega” a scuola il venerdì, si dovrebbe cambiare anche il nome alla Galleria, in fondo i Savoia erano dei monarchi imperialisti, avevano persino appoggiato Mussolini.

Per il nuovo nome si potrebbe fare un sondaggio on line sulla pagina Facebook del sindaco Sala e poi votare il nome sulla Piattaforma Rousseau.

La pavimentazione dovrà essere più gioiosa, che ricalchi gli interventi di abbellimento già realizzati in città, come ad esempio all’incrocio tra Via Venini e Via Spoleto.

Insomma una ventata di freschezza, innovazione e buon gusto.

Al suo interno poi si potrebbe realizzare una bella pista ciclabile, con al centro uno piccolo skate park, il tutto circondato da negozi e ristoranti etnici.

Naturalmente il progetto dovrà essere affidato agli assessori Granelli e Maran, che con le ciclabili di Corso Venezia e Corso Buenos Aires, hanno dimostrato tutta la loro ineguagliabile competenza.

……. ……

Bruno Carmignani