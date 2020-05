La Musica del Duomo: dal 16 maggio ogni sabato in streaming l’emozione dei grandi concerti in Cattedrale

Dal memorbile “Mosè” di Rossini con videomapping al virtuosismo di Uto Ughi, con la possibilità di donare online per il restauro dell’Organo del Duomo

Dopo il successo mondiale del concerto tenuto da Andrea Bocelli e Emanuele Vianelli nel giorno di Pasqua, in un periodo di sospensione delle attività concertistiche a causa dell’emergenza Covid-19, la Veneranda Fabbrica del Duomo propone sei appuntamenti in streaming nel segno dell’arte musicale, per rinnovare l’emozione e la suggestione degli eventi più significativi tenutisi in Cattedrale negli ultimi anni. Dal 16 maggio fino al 20 giugno, ogni sabato alle 17.00, ogni concerto sarà riproposto in streaming dalla pagina dedicata all’iniziativa sul sito ufficiale duomomilano.it, attraverso il canale YouTube del Duomo e rilanciato dalla pagina ufficiale del Duomo su Facebook. L’iniziativa, sotto gli auspici del Presidente della Veneranda Fabbrica Fedele Confalonieri e dell’Arciprete del Duomo Mons. Gianantonio Borgonovo, vuole essere un cammino verso una piena ripresa delle attività del Duomo, con l’augurio che possa tornare a essere luogo di ascolto e di meditazione musicale.

Nel rispetto delle vigenti disposizioni, presto riprenderanno i lavori di restauro del Duomo e del grande Organo della Cattedrale, il più grande d’Italia e tra i più grandi al mondo, con oltre 15.000 canne. Questi appuntamenti in musica, disponibili gratuitamente, saranno anche un’occasione per continuare a sostenere gli ingenti restauri dello strumento, in un momento particolarmente difficile per la Veneranda Fabbrica, considerato l’inevitabile calo di turisti, visite guidate e gruppi scolastici cui essa andrà incontro nei prossimi mesi. Per non fermare la voce di Milano, c’è più che mai bisogno del sostegno di quanti, appassionati e mecenati, popoleranno virtualmente le navate della Cattedrale per rivivere l’emozione dei suoi eventi musicali più significativi, con la possibilità di partecipare alla campagna di raccolta fondi dedicata al restauro dell’Organo, donando online o regalando una donazione dal seguente link: 15.800 note per il Duomo.

Il programma inizia con il memorabile Mosè di Gioacchino Rossini, animato dalla spettacolare tecnica del videomapping all’interno della Cattedrale, con l’inconfondibile voce di Ruggero Raimondi nella parte di Mosè e l’Orchestra e Coro della Veneranda Fabbrica del Duomo, complessi costituitisi per l’occasione e affidati alla direzione di Fabrizio Quattrocchi (2015). Si continua il 23 maggio con il “Concerto per l’Europa” – Sinfonia n. 9 in re minore per soli, coro e orchestra Op. 125 di Ludwig van Beethoven con l’Orchestra e Coro del Teatro di San Carlo diretti da Zubin Mehta (2017) e il 30 maggio con il videomapping Pietra e Preghiera su musiche di Giuseppe Verdi che ha incantato Piazza del Duomo nel luglio 2015. Il 6 giugno, l’ensemble vocale e strumentale laBarocca de laVerdi affidata alla direzione di Ruben Jais torna idealmente tra le navate del Duomo per eseguire uno dei più apprezzati concerti degli ultimi anni: le Cantate n. 1 e n. 6 dall’Oratorio di Natale per soli, coro e orchestra BWV 248 di Johann Sebastian Bach (2019). E il 13 giugno il pubblico incontrerà il virtuosismo del grande Uto Ughi con i Filarmonici di Roma, per la riproposizione di Una Cattedrale di note: Uto Ughi in Duomo (2018). Chiude la rassegna un evento rimasto negli annali della Veneranda Fabbrica. Il 20 giugno, appuntamento con Assassinio nella cattedrale di Ildebrando Pizzetti, dal dramma di T. S. Eliot “Murder in the Cathedral”, con l’Orchestra e Coro della Veneranda Fabbrica del Duomo ed il Coro voci bianche della Corale Giuseppe Verdi di Parma, con la direzione dell’indimenticabile Claudio Scimone (2012); il 20 giugno scaleremo idealmente le Terrazze per la Misa Criolla di Ariel Ramírez con José Carreras e Gruppo (2010).

PROGRAMMA

LA MUSICA DEL DUOMO

Grandi Concerti in Cattedrale

16 MAGGIO ore 17.00

Mosè di Gioacchino Rossini

Melodramma in forma semiscenica allestimento con videomapping, Ruggero Raimondi basso, Orchestra e Coro della Veneranda Fabbrica del Duomo, direttore Fabrizio Quattrocchi, regia di Cecilia Ligorio e Tiziano Mancini

Duomo di Milano, 2015

23 MAGGIO ore 17.00

Concerto per l’Europa

Sinfonia n. 9 in re minore per soli, coro e orchestra Op. 125 di Ludwig van Beethoven – Orchestra e Coro del Teatro di San Carlo, diretti da Zubin Mehta

Duomo di Milano, 2017

30 MAGGIO ore 17.00

Pietra e Preghiera

musiche dalle opere di Giuseppe Verdi

Videomapping sulla facciata del Duomo di Milano

Piazza del Duomo, 2015

6 GIUGNO ore 17.00

Oratorio di Natale

per soli, coro e orchestra BWV 248 (Cantate n. 1 e 6) di Johann Sebastian Bach

Ensamble vocale e musicale La Barocca, laVerdi

Duomo di Milano, 2019

13 GIUGNO ore 17.00

Una Cattedrale di note: Uto Ughi in Duomo

Uto Ughi, violino orchestra i Filarmonici di Roma

Duomo di Milano, 2018

20 GIUGNO ore 17.00

Assassinio nella cattedrale

Musica di Ildebrando Pizzetti, dalla versione italiana di Alberto Castelli del dramma di T. S. Eliot “Murder in the Cathedral”,

Orchestra e Coro della Veneranda Fabbrica del Duomo

Coro voci bianche della Corale Giuseppe Verdi di Parma,

Direttore Claudio Scimone, Regia di Cecilia Ligorio

Duomo di Milano, 2012

