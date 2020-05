Beppe Sala, frase shock “Il comportamento vale 90, il controllo 10”

E’ la frase shock del Sindaco di Milano Beppe Sala che lascia nella mani dei cittadini la gestione della fase 2 a pandemia ancora in corso.

Una scelta che ricorda quella di Ponzio Pilato atta a defilarsi da scomode decisioni.

Una strategia che dà il via libera agli atti “criminali” che da subito abbiamo riscontrato in tutta Milano.

Oggi vi documentiamo il ritorno alla “NORMALITA'” nella piazza del degrado di Lambrate dove soggetti IRRESPONSABILI hanno bivaccato senza mascherina e si sono addirittura docciati nella fontanella della rotonda in completa tranquilità, certi di poter rimanere impuniti anche in epoca di coronavirus.

A quanto pare a Milano vengono sanzionate solo le persone che in piazza ci vanno, protetti dalla mascherina e rispettando il distanziamento interpersonale, per richiedere aiuto dallo Stato e non coloro che non la indossano e si sciacquano i piedi e il deretano in bella vista dei residenti.

Lambrate informata