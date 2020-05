La reazione dei tassisti milanesi “No al numero unico”

I sindacati dei taxi insorgono dopo il sì in Consiglio alla mozione che prevede l’obbligatorietà di aderire numero unico 027777 e alla relativa app «Milano in Taxi», che dovrebbe sostituire le colonnine ai posteggi e che in questi anni non è mai decollato.

«Occuparsi di un nuovo sistema di chiamata quando le chiamate: semplicemente non ci sono è surreale come preoccuparsi di raddrizzare un quadro mentre crolla la casa»

Nella nota sottoscritta da Tam, Unica Cgil, Satam, Unione Artigiani, Taxiblu 024040 e Radiotaxi 028585 si legge «Da quasi tre mesi la categoria ha richiesto segnali di presenza all’amministrazione, ricevendo in cambio soltanto silenzi. Ora che si tratta di tentare una ripartenza, ecco però che si può tornare a parlare di taxi e a farlo con il consueto linguaggio dei diktat e delle imposizioni… Il numero unico non funziona, e in questo momento tutti, utenza e operatori, abbiamo bisogno di soluzioni immediate, non di ulteriori problemi e complicazioni»