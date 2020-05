Coronavirus : la mappa dei contagi nella città di Milano, con qualche sorpresa

Libero ha pubblicato ieri una mappa delle zone di contagio del Coronavirus SARS-COV-2 e di COVID-19 a Milano. Le zone sono divise per CAP e per ogni Cap c’è un valore medio di profondità del morbo.

Un po’ di ottimismo ci arriva dal fatto che, confrontando la mappa ufficiale di Ats con la zona del Lodigiano, Milano non ha nessun quartiere con più di 10 contagiati ogni 1000 abitanti. Tutto intorno a Codogno la cartina è una macchia rosso scuro che indica ancora il massimo livello massimo. La Città Metropolitana di Milano, con i suoi 3 milioni di abitanti, fortunatamente ha tenuto, in caso contrario il virus avrebbe provocato molte migliaia di morti in più.

In città, nelle zone peggiori, si arriva al secondo livello di allarme, con un numero di contagiati compreso tra 7 e 10 ogni mille abitanti. I positivi al Covid-19 in città sono 9.019 (dato aggiornato a ieri).

Le zone più critiche sono 6: quattro si trovano nella cintura Nord, al confine di Milano; due a sudovest. Nel quadrante settentrionale c’è l’area più vasta dell’infezione da Covid: un territorio che comprende Affori, Niguarda, la Bovisa, Bruzzano. Poi, spostandosi verso Est, il Covid allenta la sua morsa fino al Cap 20132, dove torna con valori più preoccupanti: via Palmanova, Cimiano, Crescenzago, l’asse periferico che porta verso l’imbocco della tangenziale Est.

La zona meno colpita è quella col Cap 20123, la zona vicina a piazza Duomo con via Mazzini, via Torino, via Meravigli, via Circo giù fino a corso di Porta Ticinese (meno di 4 infettati su mille abitanti). Tutta la fascia meridionale ai confini con il parco Sud invece si colloca su un tasso medio-alto per la città (tra 6 e 7 contagiato ogni mille abitanti). Rogoredo, Gratosoglio, Famagosta.

La mappa è piuttosto frastagliata e non facilmente inseribile in particolari metodi di giudizio, ad esempio l’asse di viale Monza ha il tasso più basso di contagiati, il medesimo della zona Cordusio, anche se la composizione degli abitanti è molto diversa.