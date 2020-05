Incapaci al comando. Prima eliminano parcheggi e ora li affittano

Volete una idea della confusione che regna nelle testa di Sala e compagni? Guardiamo il tema parcheggi.

Il Comune di Milano, dall’avvento di Pisapia ad oggi, ha eliminato circa 8500 posti auto. Ogni scusa è stata buona: zone 30 all’ora, allargamento marciapiedi, musoni, isole pedonali, ciclabili, urbanistica tattica, stalli del Bike sharing e tavolini di bar. Per di più da Pisapia ad oggi e stato bloccato pure il Piano dei Parcheggi sotterranei (zero posti realizzati sui 30.000 nei 110 siti previsti) perché secondo il pensiero di Granelli e Maran i parcheggi inducono traffico.

Ora però, costretti dall’emergenza Covid a rinunciare al 70% della capienza del trasporto pubblico, si rendono conto che molte persone in più saranno costrette a usare l’auto. E così pubblicano un bando per chiedere aree libere per parcheggi. Meglio tardi che mai si potrebbe dire senonché non è chiaro se queste aree saranno pagate dal Comune. E in quel caso saranno pagate dal contribuente, cioè pagherà il Comune, o pagherà l’utente?

Non è bello che il Comune paghi con una mano i privati per recuperare posti auto che lui stesso con l’altra mano ha distrutto e continua a distruggere.

Caro Sindaco se hai finalmente capito che i parcheggi servono per evitare la congestione del traffico, comincia tu a non eliminarne con nuove ciclabili, urbanistica tattica, piazze aperte etc