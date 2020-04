Le nuove ciclabili sono il prezzo che Sala paga ai gretini per spegnere Area B e C

Sala è convinto che la soluzione alla mobilità della fase 2 sia la bici. Pensiamo a una giornata piovosa come oggi, a chi arriva da fuori, agli anziani. Come si fa a anche solo a pensare a una simile soluzione ?

Oggi, nonostante un decennio di ideologia ambientalista talebana, di divieti, di ticket e altre misure per obbligarci in maniera forzosa a scegliere le 2 ruote, a usare la bici è solo il 6% dei cittadini. Perché la bici è bella ma non è per tutti e per ogni esigenza.

Quindi non ha senso pensare di sostituire il mezzo pubblico, usato per il 48% degli spostamenti urbani, con le bici.

Peggio ancora è il rimedio studiato da Granelli: fare piste ciclabili ovunque, magari disegnate col pennello, a discapito di parcheggi, carreggiate e marciapiedi che verranno ridotti.

In realtà i progetti strampalati sulle bici servono a far digerire alla sua coalizione, dove allignano verdi, mamme antismog e gretini, che per un po’ di tempo bisognerà spegnere le telecamere di Area B e Area C.

Tranquilli però! Questo non comporterà chissà quale sfacelo per l’inquinamento.

L’emergenza Covid ha proprio smentito l’equazione inquinamento=traffico privato, visto che a traffico pressoché fermo degli ultimi mesi non ha corrisposto una sensibile riduzione delle polveri.

Pensiamo piuttosto ad adeguare bus e metrò alle nuove esigenze: più sanificazioni, più dispenser di igienizzante, più controlli sul distanziamento, più frequenze e un temporaneo aumento delle linee di superficie, anche ripristinando alcune linee bus che erano doppioni del metrò.

Infine un atto di giustizia verso chi aveva sottoscritto l’abbonamento annuale ed è rimasto fermo. Si autorizzi il prolungamento degli abbonamenti a chi non ha potuto usufruire del trasporto pubblico per 3 mesi.