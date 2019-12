Nuova produzione di “panna montata” di Beppe Sala.

Il Sole 24 Ore stabilisce che Milano (e Provincia) è in testa alla classifica per qualità della vita. E Beppe si fa intervistare da tutto il mondo prendendosene il merito.

Peccato che i meriti del Sindaco e della sua amministrazione in questo primato siano pari a zero.

Vediamo perché. La classifica è il frutto della media di sei aree tematiche ciascuna con 12 indicatori.

Milano e Provincia vincono alla grande nelle aree Ricchezza e Consumi e in quella Affari e Lavoro. In pratica siamo in testa per tutti gli indicatori che sono il frutto del lavoro, dello spirito d’impresa, dell’abilità commerciale e professionale, dei risparmi e del patrimonio immobiliare dei cittadini milanesi. Quindi siamo in testa per le iniziative svolte da privati nella nostra comunità.

Laddove invece l’azione pubblica del Comune dispiega i suoi effetti Milano è ben lontana dal primato.

Per la qualità dell’aria siamo all’ultimo posto nonostante, o forse proprio per le mosse ideologiche di Pisapia e Sala: Area C e B, ciclabili, zero parcheggi, ztl e fesserie varie. Poi sull’ambiente recuperiamo ma grazie ai depuratori e ai termovalorizzatori realizzati da Albertini, e alle metropolitane della Moratti, gente che non cazzeggiava con instagram e i fridays for future.

Anche sul bene primario della sicurezza siamo al posto 107. È vero che lì incide l’efficienza della magistratura o il Ministero degli Interni ma la cultura buonista del Comune di centrosinistra ha dato un gran contributo: dai militari tolti dalle strade all’accoglienza sfrenata e senza prospettive che ci ha regalato un esercito di pusher; dall’immunità ai centri sociali alle occupazioni legittimate dal “bisogno”. E poi i tanti no della sinistra radicalchic ai Taser, ai blitz in Centrale, ai Centri per il Rimpatrio, alla Legge anti Moschee, alle ordinanze etc.

Insomma la qualità della vita se la sono costruita con secoli di lavoro e ricerca i milanesi, mentre Sala ci mette sopra solo il cappello. Anzi svolge male il compito per il quale è stato eletto che è far funzionare la macchina pubblica di Milano e non fare marketing per puntare a Roma.

E se proprio gli piace il giochino delle classifiche ci spieghi questo paradosso tutto suo. Milano è la città più ricca e dove si pagano più tasse eppure non riesce a sistemare le buche e ha scuole comunali che cadono a pezzi