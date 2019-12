L’Amministrazione Comunale di Cusago lancia la campagna di sensibilizzazione “#IOSTOCONGLIANIMALI”

Una campagna di sensibilizzazione della cittadinanza contro gli abbandoni e contro i maltrattamenti sugli animali messa a punto per la prima volta dallo Sportello per i Diritti degli Animali del Comune per promuovere l’empatia e l’amore nei confronti degli animali. Ne abbiamo parlato direttamente con Stefania Luppi, dipendente del Comune di Cusago, che da qualche anno ha istituito un Ufficio per la Tutela degli animali. “Gli animali d’affezione non sono giocattoli – racconta Stefania, – ma sono compagni di vita, sono membri della nostra famiglia che abbiamo scelto di accogliere nella nostra casa. Non sono il divertimento di un momento: sono per sempre. Questo va insegnato fin da bambini perché i bimbi sono gli adulti di domani. Ecco perché ho pensato ad una campagna di sensibilizzazione che potesse coinvolgere bambini e animali.

Abbiamo ideato uno shooting fotografico invitando a partecipare bambini e bambine dai 5 ai 13 anni con i loro animali e gli scatti più belli sono diventati manifesti e locandine con cui invaderemo Cusago e i social. E’ stata una bellissima esperienza e le foto mostrano tutte una grandissima empatia tra bambini e animali e sono certa che colpirà la popolazione positivamente. Del resto il Comune è chiamato in prima linea nella lotta contro gli abbandoni e i maltrattamenti e Cusago tra i paesi dell’hinterland milanese da qualche anno è decisamente attivo.” La campagna racconta dunque la serenità e la gioia dei bambini con il proprio animale domestico e gli slogan scelti raccontano proprio che verso gli animali noi abbiamo un debito di riconoscenza per l’amore e la devozione che dimostrano: in ogni momento quindi il nostro animale può e deve restare insieme a noi.