Museo del Novecento. una mostra omaggia Leonardo attraverso il dialogo ideale con Lucio Fontana

La mostra “Lucio Fontana. Omaggio a Leonardo”, allestita in Sala Fontana (piazza Duomo, 8) dal 15 giugno al 12 settembre, all’interno del percorso permanente dedicato all’artista, offre una lettura moderna dell’opera del maestro rinascimentale attraverso i lavori su carta e le sculture in ceramica di Fontana realizzate tra gli anni Trenta e i primi anni Cinquanta.

Inserita nel palinsesto “Milano Leonardo 500” la preziosa esposizione prende spunto dalla “Mostra di Leonardo e delle Invenzioni Italiane” inaugurata il 9 maggio 1939 al Palazzo dell’Arte dove, nell’atrio d’ingresso della Triennale allestito dagli architetti Giovanni Muzio e Carlo Bruno Negri, la scultura con “Cavallo rampante dorato” di Fontana riprendeva un disegno leonardesco per la “Battaglia di Anghiari”. Il motivo viene rielaborato anche nel bozzetto in gesso del “Cavallo e cavaliere” presentato da Fontana al Concorso per la V Porta del Duomo di Milano nel 1952 e qui esposto.

Cavalli rampanti, guerrieri, centauri, cavalieri e cavalli marini, riproposti in molteplici soluzioni formali, plastiche e cromatiche animano Sala Fontana, in un ideale percorso cronologico che conduce alla “Struttura al neon”, realizzata per la IX Triennale di Milano del 1951, rimandando ancora una volta al Palazzo dell’Arte.

Completa il percorso espositivo un significativo apparato documentario di cataloghi, fotografie e riviste dedicate alla mostra del 1939.

L’allestimento che apre e chiude la mostra vede la riproduzione fotografica di alcune sale della mostra leonardesca del ‘39.

Orari: lunedì dalle 14.30 alle 19.30 – martedì, mercoledì venerdì e domenica dalle 9.30 alle 19.30 – giovedì e sabato dalle 9.30 alle 22.30