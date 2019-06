Sala Capitolare del Bergognone (via Conservatorio 16) – Sabato 22 (dalle ore 9.00) – Domenica 23 giugno (dalle ore 09:30) Sala Capitolare del Bergognone – via Conservatorio 16- Concorso Internazionale di Clavicembalo – Città di Milano

Semifinale – Finale

Dopo il successo riscosso nella prima edizione e nella fase di selezione di questa edizione, con 50 iscrizioni giunte da diversi paesi, il II Concorso Internazionale di Clavicembalo – Città di Milano apre le porte al pubblico per le fasi finali.

La giornata di sabato 22 giugno vedrà i 12 semifinalisti – provenienti da Italia, Cina, Polonia, Giappone, Ucraina, Russia, Francia e Messico – esibirsi sulle note di J. S. Bach (Fantasia cromatica e fuga in re minore BWV 903), Jean Henry D’Anglebert (Tombeau de Chambonnières) e Georg Muffat (Passacaglia in sol minore). A decretare i vincitori, una giuria composta da artisti di fama internazionale: Ottavio Dantone, Robert Hill e Bob van Asperen sceglieranno i 5 candidati che accederanno alla finale di domenica 23 giugno che dovranno eseguire brani di J. S. Bach (Sonata in re maggiore BWV 963), Louis Couperin (Prélude non mesuré n.1 in re minore), Johann Jakob Froberger (Lamentation sur la mort de Ferdinand III in fa) e C.P.E. Bach W.49/1 “Wurttemberg n.1”).

I nomi dei primi tre classificati saranno svelati domenica 23 giugno alle ore 17.30, presso la Sala Capitolare del Bergognone.

Il primo classificato vince un premio di € 3.000, offerto dallo Studio Cernigliaro e da Anima Fashion Group in ricordo di Armanda Cattaneo Cernigliaro, oltre a un concerto offerto da Amici della Musica di Padova (Italia), da Copenaghen Renaissance Music Festival (Danimarca), dal Festival di Urbino Musica Antica (Italia), dalla Fondation Académie d’Orgue de Fribourg (Svizzera), dalla Gioventù Musicale d’Italia (Italia), da Korkyra Baroque Festival (Croazia), da Mars en Baroque (Francia), da Roma Festival Barocco (Italia), da Teatro Ristori di Verona (Italia).

Il secondo classificato vince un premio di € 2.000, offerto da Fondo Morosini, oltre a un concerto offerto da Associazione Culturale La Cappella Musicale all’interno della stagione Milano Arte Musica e da Il canto di Orfeo all’interno della stagione Vespri musicali in San Maurizio.

Il terzo classificato vince un premio di € 1.000.

L’ingresso alla semifinale, alla finale e alla serata di premiazione e concerto dei vincitori è libero fino ad esaurimento posti.

I 12 semifinalisti (in ordine alfabetico):

Calò Giovanni Franco 27 anni

Dargazanli Nora 23 anni

Flores Melanie 24 anni

Flores Sergio 23 anni

Goto Sae 23 anni

Karakawa Taichi 24 anni

Linwei Ruan 27 anni

Michalska Karolina 25 anni

Pellizzari Nicolò 26 anni

Prokopenko Paola 26 anni

Skrzeczkowski Maciej 18 anni

Żebrowska Alexandra 31 anni

Sala Capitolare del Bergognone – via Conservatorio 16

MM San Babila, tram 9, 23, bus 54, 61, 94

INFO

tel e fax : 02.76317176

email : mail@lacappellamusicale.com

sito : www.lacappellamusicale.com