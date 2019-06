Forza Italia e Lega fanno le barricate su biglietti a 2 euro. Sala ordina al PD: in aula giorno e notte

La battaglia politica per aumentare il biglietto a 2 euro si infiamma. Da dieci giorni la proposta di nuove tariffe di Sala è all’esame del Consiglio Comunale, ma le opposizioni fanno le barricate. Al momento sono stati esaminati o sono decaduti 150 emendamenti, ce ne sono ancora 420 da discutere e FI e Lega stanno facendo delle autentiche barricate.

Per questo motivo la sinistra, convinta che i milanesi non stiano aspettando altro che l’aumento, ha deciso di forzare la mano e di convocare ad oltranza il Consiglio Comunale che comincerà lunedì alle 16.30. I consiglieri potrebbero cioè dover stare giorno e notte in aula finché l’aumento non sarà approvato.

Oltre ad un centinaio di emendamenti FI ha presentato anche una richiesta di parere di legittimità. A suo avviso la decisione della agenzia di bacino di Milano, Monza, Pavia e Lodi, che ha determinato questo aumento, non rispetta le procedure previste dalla legge regionale 6/2012 che fissa le modalità di gestione del trasporto pubblico. Nel caso in questione infatti manca l’intesa necessaria con la Regione Lombardia e manca l’accordo commerciale con le altre aziende e con tutte le aziende del trasporto pubblico, in particolare con Ferrovie Nord. Questo porterebbe all’assurdo di utenti che pagano un biglietto o un abbonamento aumentato ma che non possono circolare sul passante e sulle linee ferroviarie.