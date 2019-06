L’inganno della moneta da nulla

Qual è la differenza tra il creare moneta dal nulla e creare moneta da nulla? Su Avvenire si è aperto un interessante dibattito che ho seguito con molto interesse. Il nucleo è sulla moneta l’ultimo intervento è stato pubblicato una settimana fa e veniva dall’amico Mario Rossi. Proprio ieri, nella versione digitale di Repubblica si è aggiunto un tassello: Borghi ha spiegato perché, a suo dire, i Minibot siano una soluzione ai tempi di pagamento della Pubblica Amministrazione. Ed ha fatto tornare alla ribalta il principale problema che riguarda la moneta moderna: cos’è? Come funziona?

Storicamente, nel nostro paese la cultura economica (assente dai curricula scolastici, perlopiù) è scarsa, pertanto vale la pena ribadirlo: la moneta è un’unità di misura. Il metro misura la lunghezza, il kilo il peso e la moneta la ricchezza di una nazione. Da sempre, dai banchi del mercato alle Banche con la maiuscola, c’è qualcuno che ama fare il furbo.

Caracalla ne è forse il primo esempio. Tenendo fermo il valore nominale del sesterzio, ridusse progressivamente l’argento all’interno. Ovvero, a parità di argento circolante (la ricchezza dell’Impero) c’era molta più moneta. Inutile dire che questo svalutò la moneta. Quello che è utile dire, invece, è che questo ruppe la fiducia nell’istituzione che la batteva.

Allora quando uno barava era facile accorgersene. Oggi molto meno. Come fa notare l’amico Rossi, la moneta non è più legata all’oro e quindi, qualcuno, crede che stamparne liberamente ci renderà tutti più ricchi. Attraverso quale meccanismo? Lo spiega Borghi:

“[…] il minibot inizialmente è considerato credito d’imposta, perché tu in realtà hai un titolo che puoi scontare dalle tasse a valore pieno. Quindi più riusciamo a farlo circolare meglio è.”

Se faccio debito, svaluto, accorcio la pertica con cui misuro i panni o altero i pesi della bilancia venderò di più, quindi diventerò più ricco. In questo caso, se pago gli imprenditori con dei titoli di stato e poi faccio in modo che nessuno li usi per pagarci le tasse allora non avrò affatto creato debito. Se. Capite che nella migliore delle ipotesi è solo nuovo debito. Nella peggiore è l’anticamera di un colpo di spugna, cancellando 30 miliardi di soldi giustamente dovuti. Q

uesto è il frutto di teorie come la MMT che considerano il debito una cosa bellissima. E se gli investitori internazionali non sono d’accordo, peggio per loro. Si stampa. Finché non finiscono i soldi per stampare. Come in Venezuela ad esempio. Ed io credo che il nostro paese meriti qualcosa di meglio di Maduro.