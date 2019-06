Flop degli incentivi comunali sulle auto

Sono una trentina le persone che hanno fatto domanda di utilizzare gli incentivi economici del Comune per cambiare l’auto o sostituirla con mezzi più sostenibili.

Un vero flop se pensiamo che secondo Granelli questa è la soluzione al diritto alla mobilità delle decine di migliaia di persone che sono state appiedate da Area B.

Il flop dimostra che gli incentivi sono insufficienti per chi deve tirar fuori 25/30 mila euro per cambiare auto. Sopratutto si comprende che la strada del rinnovo del parco auto ha tempi inevitabilmente piu lunghi e costosi dell’agire su altre cause di inquinamento. Mentre un’azione più incisiva sulle caldaie e sul teleriscaldamento produrrebbe più risultati e in tempi più brevi. Ma loro sono ambientalisti a senso unico, ce l’hanno solo con la mobilità privata.