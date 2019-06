L’urlo della NORD e il silenzio di Maran

Sulla questione della festa degli ultras ai Giardini si sono oramai espressi tutti, dal Ministro degli Interni al Sindaco (il secondo in verità con una posizione un po’ ondivaga), dalla Commissione Interministeriale ai parlamentari nostrani in patria e in Europa, dal capo dei Verdi agli ex calciatori, dalla estrema destra al polo opposto. Ovviamente anche noi di AGIAMO stiamo esprimendo il nostro dissenso a gran voce.

L’unico che ancora non si è appalesato è colui che dovrebbe essere il padrone di casa, che davvero dovrebbe essere il primo argine contro eventuali decisioni improvvide che danneggiano il nostro cuore verde: l’assessore al Verde di Milano. Magari la sua posizione serve solo a ribadire che la huligansfest ai Montanelli è cosa buona e giusta, magari invece la pensa come noi, ma in ogni caso ci piacerebbe sapere il suo punto di vista. Restiamo fiduciosi in attesa.

Enrico Pluda Presidente di AGIAMO

Noi ci teniamo. Noi siamo AGIAMO! AGIAMO non è un comitato, non è una associazione ambientalista, ma una associazione e basta!