5000 partecipanti alle primarie di Piattaforma Milano. Vince la voglia di scegliere il centrodestra

Le votazioni di Piattaforma Milano hanno visto la partecipazione di 5000 persone. Un grande successo e la prova che anche il centrodestra è pronto a scegliersi dirigenti e candidati con metodi democratici.

Si è votato presso un seggio, ma sopratutto on line tutti i residenti hanno potuto scegliere il portavoce e 14 membri del coordinamento. 5000 cittadini hanno fatto capire quanta voglia di essere protagonisti c’è in tanti che si riconoscono in un mondo liberale e riformista oggi sotto utilizzato e rappresentato dai partiti organizzati.

Più di 60 candidati si sono attivati e ora è stato scelto un “direttivo” che preparerà il programma e, speriamo, anche il percorso per scegliere un grande candidato Sindaco di centro destra per Milano.

La strada é segnata per un nuovo centrodestra, inclusivo e aperto, dove non si ha paura di scegliere attraverso votazioni.

Con questo metodo si potrà recuperare consenso, entusiasmo, competenze ed esperienze.

Complimenti al neo eletto Portavoce Carmelo Ferraro e a tutti gli eletti e candidati e mettiamoci tutti al lavoro per dare finalmente a Milano un buogoverno.