Granelli sconfitto al Tar sul parcheggio di Via dei Missaglia

Qualche giorno fa il Tar ha bloccato, su richiesta di un comitato di residenti, la costruzione di una nuova stazione autoservizio. Il Comitato di Via dei Missaglia, guidato da Paolo Vismara, lamenta che il distributore sia vicino alle abitazioni e costituisca un pericolo di infiltrazioni per i pozzi condominali.

Fino ad oggi in Municipio 5 prima e in Commissione Mobilità Granelli aveva sostenuto la necessità di autorizzare la pompa di benzina e aveva rifiutato ogni proposta del comitato .

Adesso invece sul suo profilo Fb Granelli si dice d’accordo col comitato le cui richieste ha osteggiato per mesi. Ed è solo l’ultimo pasticcio della serie: prima hanno impedito di ingrandire il parcheggio in una zona assediata da auto di pendolari. Poi hanno spostato il benzinaio per realizzarne uno piccolo e inutile per giunta dentro area B. Ora Granelli vuole pure cavalcare la protesta del quartiere.