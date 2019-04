Rho-Fiera: operaio grave per crollo di uno stand durante i lavori per il Salone del Mobile

Grave incidente sul lavoro per un operaio rimasto ferito nel crollo di uno stand in un padiglione nell’area 1 della Fiera di Rho. L’incidente è avvenuto dove si stanno allestendo gli spazi del Salone internazionale del Mobile.

L’ uomo, che ha 45 anni ed è di origine romena, è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda. Si teme possa aver riportato lesioni alla colonna vertebrale. Secondo la ricostruzione della Polizia, l’uomo è rimasto schiacciato dal crollo di parte di una struttura che stava allestendo con alcuni suoi colleghi, riusciti a fuggire avvertendo i primi scricchiolii .

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco e gli agenti del Commissariato di Rho ed è stata avvertita anche la Procura della Repubblica di Milano.