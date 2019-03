Come previsto Ofo chiude. Chi pagherà per recuperare le bici?

Il Comune ha disdetto il contratto con OFO l’operatore delle Bici Free floating gialle che da un anno e mezzo giravano per Milano.

Fallisce dunque metà del servizio di bike sharing lanciato in grande spolvero un anno e mezzo fa. All’epoca avevo previsto, in una interrogazione a Granelli, che sarebbe finita così.

Non sono un mago ma avevo letto come era andata in altre città con questo modello di sharing. In Cina e nelle grandi metropoli questo business si basa sulla opportunità degli operatori di fare man bassa di profili, indirizzi mail e numeri telefonici di decine di migliaia di persone da rivendere ad altri. In questa fase le aziende crescono rapidamente e in Cina si sono addirittura quotate in borsa. Poi in molti casi chiudono e trovano più comodo lasciare tutto sul groppone delle amministrazioni.