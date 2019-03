Teatro Carcano – Alle 5 da me – di Pierre Chesnot – commedia francese per due interpreti (e molti personaggi) dal 4 al 14 aprile

Un testo esilarante che racconta i disastrosi incontri sentimentali di un uomo e di una donna, lui in cerca di stabilità affettiva, lei ossessionata dal desiderio di maternità. Protagonisti Gaia De Laurentiis, che impersona cinque donne che corteggiano un uomo, e Ugo Dighero, che dà voce e volto a cinque uomini che corteggiano una donna.

Come spesso capita nella vita, la ricerca spasmodica di un partner porta ad essere poco selettivi, e così i due finiscono per accogliere in casa personaggi singolari, a tratti paradossali. Per la coppia di attori un vero e proprio tour de force teatrale, che culminerà in uno spiazzante finale a sorpresa.

ORARI: martedì e venerdì ore 19,30 | mercoledì, giovedì e sabato ore 20,30 | domenica ore 16,00

DURATA: 1 ora e 35 minuti. Lo spettacolo non ha intervallo.

PREZZI: poltronissima € 34,00 |balconata € 25,00 |over 65 € 22,00/18,00/17,00/14,50 | under 26 € 15,00/13,50

PRENOTAZIONI: 02 55181377 | 02 55181362

info@teatrocarcano.com | www.teatrocarcano.com