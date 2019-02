Parte Area B e l’inquinamento cresce: certificata l’inutilità delle politiche di Sala

Pronti via! Parte Area B con tutti i suoi divieti ai diesel e le centraline Arpa di Milano hanno registrato un superamento delle soglie di inquinamento in tutta Milano. Non c’è stata la promessa diminuzione del 14% , anzi rispetto al giorno prima, quando Area B non era in vigore, é raddoppiato il livello.

La beffa é poi che le centraline della provincia, dove non c’è Area B, hanno avuto un livello medio di 66 pm 10 mentre in città il livello medio è stato 75!

Per la serie queste misure costose per il Comune e dannose per il lavoro e la mobilità non servono a nulla dal punto di vista ambientale.

Regna poi la massima confusione fra gli automobilisti sulle procedure da seguire e solo le direttive politiche della Giunta di evitare controlli, con solo 4 pattuglie per turno a verificare, hanno evitato una sfilza di multe.

Se il Comune si sedesse a un tavolo con Regione per diminuire tutte le emissioni e non fare una guerra ideoologica contro i motori diesel, ci rispiarmeremmo 13 milioni di telecamere, confusione nelle regole, disagi per la mobilità, danni al lavoro.