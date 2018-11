FAI “El nost Milan”, corso di storia dell’arte 2018-19, Università degli Studi di Milano

Prima lezione mercoledì 14 novembre – Ingresso libero

I Navigli saranno il “filo rosso” di “El nost Milan”, il corso di storia dell’arte organizzato dal Fondo Ambiente Italiano giunto alla tredicesima edizione. Dopo i corsi biografici su Michelangelo, Leonardo, Caravaggio e Tiziano, quest’anno le lezioni – venti appuntamenti a cadenza settimanale tra novembre e maggio dalle ore 18 alle 19.15 presso l’Aula Magna dell’Università degli Studi – non seguiranno il flusso del tempo, bensì lo scorrere delle acque di Milano e illustreranno i monumenti che si incontrano lungo i suoi canali. Una passeggiata letteraria e artistica, ispirata a La Milano dei Navigli di Dante Isella, saggio del 1987 ristampato da Officina Libraria, custode di una competenza senza pari della tradizione culturale lombarda; un viaggio nel passato con uno sguardo al futuro della città.

La lezione inaugurale, in programma mercoledì 14 novembre alle ore 18 a ingresso libero, sarà tenuta dai curatori del corso Giovanni Agosti e Jacopo Stoppa, docenti di Storia dell’Arte Moderna presso l’Università degli Studi, con la prima delle letture previste dell’attrice milanese Anna Nogara. Le lezioni verranno condotte da giovani studiosi provenienti dalle Università di Milano e Padova – Chiara Battezzati, Stefano Bruzzese, Antonio Mazzotta e Giovanni Renzi – e saranno arricchite dagli interventi diAnna Nogara, che leggerà brani di autori come Bonvesin da La Riva, Carlo Emilio Gadda, Carlo Maria Maggi e Carlo Cattaneo.

È possibile iscriversi in occasione della lezione inaugurale o contattando il numero 02/467615252-349 o presso la sede del FAI – Cavallerizza in via Foldi 2

Il corso è realizzato in collaborazione con l’Università degli Studi di Milano, con il patrocinio di Regione Lombardia e Comune di Milano e il contributo di Fondazione Cariplo.

EL NOST MILAN

Venti lezioni di storia e arte, lungo il corso dei Navigli

novembre 2018 – maggio 2019

Aula Magna dell’Università degli Studi di Milano

Via Festa del Perdono 7, Milano

Mercoledì 14 novembre, ore 18, lezione inaugurale con Giovanni Agosti e Jacopo Stoppa

e la prima delle letture previste di Anna Nogara

INGRESSO LIBERO FINO A ESAURIMENTO POSTI