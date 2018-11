Sabato 17 novembre a Milano “Run Together”, la corsa contro la violenza sulle donne

Di corsa per dire no alla violenza sulle donne e sostenere un progetto che favorisce la loro autonomia e indipendenza: è questo l’obiettivo di “Run Together”, la corsa organizzata da Women in Run ASD il 17 novembre a Milano, in favore di ActionAid Italia e del suo lavoro per il contrasto alla violenza verso le donne.

In particolare, iscrivendosi alla corsa, la donazione andrà al progetto “Donne: identità al lavoro” coordinato a Milano da ActionAid e realizzato in collaborazione con Fondazione Adecco per le Pari Opportunità, la Casa delle Donne di Milano e la Cooperativa sociale “I sei petali”, con il patrocinio della Rete antiviolenza del Comune di Milano.

Run Together sarà un momento di ritrovo aperto ad amici, appassionati, attivisti, persone comuni che vogliono far sentire la loro voce contro ogni forma di violenza contro le donne e che vogliono testimoniare la loro solidarietà nei confronti di tutte quelle donne, ragazze e bambine che ogni giorno vedono negati i loro diritti fondamentali in Italia e nel mondo.

“Ringraziamo BV Sport Italia, Varta e Rosato, main sponsor della corsa, e Women in Run, associazione sportiva dilettantistica che attraverso la sua attività pronuncia un deciso no alla violenza sulle donne – dichiara Olivier Sannier, Corporate, Foundations & Major Donors Officer di ActionAid Italia – Proprio in questo momento, nel mondo, una donna su tre sta subendo qualche forma di violenza. Manifestazioni come “Run together” sono importanti per mantenere alta l’attenzione su questo grave problema che possiamo affrontare solo facendo rete e unendo le forze”.

L’iniziativa si terrà a partire dalle 9.30 circa all’interno del Parco Sempione. Tutte le informazioni (modalità di iscrizione, ritrovo e altri aspetti logistici) sono reperibili sulla pagina Facebook dell’evento https://www.facebook.com/events/355031485039938/

Alle prime 150 persone iscritte verrà consegnato un pacco gara contenente una maglietta tecnica fornita da BV Sport Italia e una sorpresa offerta da Varta; inoltre i primi 100 che ritireranno il pacco gara, riceveranno anche un charm Rosato.