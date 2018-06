Mancano i soldi per le strade ma Piazza Repubblica diventa quadrivio ciclabile

Non ci sono soldi per sistemare strade e marciapiedi ma per le ciclabili gli stanziamenti non finiscono mai. Ultimo esempio Piazza della Repubblica dove da mesi il traffico e strozzato e i pedoni rischiano l’arrotamento per la costruzione di un quadrivio di piste ciclabili. Una raccordo ciclabile ritenuto fondamentale da Sala e Granelli che hanno investito qualche milione di euro nella ciclabile di viale Montesanto e in Piazza della Repubblica. L’effetto visivo delle ciclabili con asfalto rosso pregiato, è quello di un campo di minigolf. Decine di pali con mini cartelli stradali ( quasi mai rispettati dai ciclisti) , finiture in selciato completano l’intervento per cui non si è badato a spese. Il cantiere, abbastanza semplice, dura dalla scorsa estate con disagi per le auto incolonnate e i pedoni che devono camminare pericolosamente lungo le carreggiate. Incredibile come una amministrazione che ha l’ambizione di riaprire i Navigli, per fare 200 metri di ciclabile ci voglia un anno.

Questa vicenda ci ricorda in maniera emblematica che se siamo obbligati a circolare tra buche , avvallamenti, masselli sconnessi è perché Sala e Pisapia hanno indirizzato gli investimenti verso queste faraoniche piste ciclabili tralasciando la manutenzione programmata di strade e marciapiedi. L’investimento nelle ciclabili, non deriva da studi o statistiche sull’utilizzo delle stesse, come candidamente confermato da Granelli. E nemmeno si può dire che i 40 milioni spesi in ciclabili abbiano spostato molto le modalità di spostamento dei milanesi: quelli in bici sono il 6% del totale e prima delle politiche talebane antiauto erano il 5%. In compenso queste ciclabili hanno ristretto le carreggiate, eliminato parcheggi e tolto respiro a una delle poche grandi piazze milanesi.

Fabrizio De Pasquale, Consigliere comunale di Forza Italia a Milano