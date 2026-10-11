Nasce il marchio «Cucina tipica lombarda»: via libera dal Pirellone per valorizzare i locali della tradizione

La Lombardia si prepara a tutelare e promuovere la propria identità enogastronomica attraverso una nuova legge regionale. La Commissione Attività produttive del Consiglio regionale ha dato il via libera al progetto di legge ideato per valorizzare le ricette storiche e le eccellenze alimentari del territorio.

Il nuovo marchio per i ristoranti

Elemento centrale della normativa è l’introduzione del marchio ufficiale «Cucina tipica lombarda». Il riconoscimento verrà assegnato a ristoranti e locali che inseriranno nei propri menù piatti della tradizione, utilizzando in prevalenza prodotti certificati Dop, Igp, Pat e De.Co. L’iniziativa mira a sostenere la filiera agroalimentare locale e a migliorare l’offerta turistica.

Le iniziative previste dalla legge

Per attuare il progetto sono previste diverse novità operative e promozionali:

Comitato tecnico di esperti: istituito per catalogare le ricette simbolo e definire le linee guida della promozione.

Mese della cucina tipica e Forum permanente: momenti di confronto e valorizzazione che coinvolgeranno istituzioni, associazioni, Pro Loco, confraternite e scuole alberghiere.

Supporto ai locali storici: interventi volti a favorire il ricambio generazionale nella gestione dei ristoranti tradizionali.

La misura prevede uno stanziamento iniziale di 100 mila euro per l’avvio del Forum e un fondo da 500 mila euro all’anno per il biennio 2027-2028 destinato alle attività di comunicazione e marketing territoriale.