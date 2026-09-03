La forzatura inopportuna dell’autocandidatura di Mario Calabresi

Una svolta per Mario Calabresi, che ha lasciato tutte le cariche che ricopriva nella società Be Water, una decisione maturata alla vigilia di una serie di appuntamenti pubblici nel capoluogo lombardo, che di fatto azzera i rischi di conflitto d’interesse, in particolare legati ai recenti e discussi investimenti del colosso delle criptovalute Tether nella società editoriale, con l’abbandono di tutte le cariche operative.

Questa mossa anticipata e solitaria sta però creando un terremoto politico all’interno del centrosinistra e ne evidenzia le spaccature interne. Al Nazareno il passaggio non è stato preso bene: Elly Schlein la considera un’accelerazione indebita guidata da endorsement civici e dal mondo del sociale, ribadendo la linea della cautela con l’indicazione di definire prima i programmi e soltanto dopo i candidati.

Sul fronte opposto, la figura di Calabresi trova il sostegno immediato dell’area riformista, con Carlo Calenda e Pina Picierno che ne chiedono l’investitura diretta senza il passaggio dalle primarie. Un’ipotesi che appare difficilmente percorribile per il Pd locale, considerando che la vicesindaca Anna Scavuzzo non intende sfilarsi, il capogruppo regionale Pierfrancesco Majorino è pronto a scendere in campo e diversi altri esponenti dem premono per i gazebo. A complicare ulteriormente il quadro ci sono infine le resistenze del Movimento 5 Stelle e l’opposizione netta della sinistra radicale, premesse che rendono la partita per la candidatura tutt’altro che scontata.

Un’autocandidatura fuori tempo, irrispettosa nei confronti del nodo primarie che, comunque, dà una dimensione per così dire democratica per gli aspiranti alla carica di sindaco. Per ora è un caos di ambizioni personali. Ma il programma dov’è?