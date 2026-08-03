Milano: aperti per ferie agosto 2026

Anche ad agosto Milano offre numerose possibilità per chi desidera mangiare fuori casa. Accanto ai locali che osservano la tradizionale pausa estiva, ce ne sono molti che rimangono aperti per tutto il mese oppure interrompono il servizio solo per pochi giorni. Ecco una guida pratica con indirizzi, date di chiusura e riaperture per organizzare pranzi, aperitivi e cene durante le vacanze.

CASA BIGA

Via Alessandro Volta 20 (zona Moscova) – sempre aperto pranzo e cena

Via Antonio Pollaiuolo 9 (zona Isola) – sempre aperto a cena, chiuso a pranzo dal 10 al 17 agosto

Casa Biga mantiene operative entrambe le sedi durante l’estate. A Moscova il servizio prosegue regolarmente a pranzo e cena, mentre il locale di Isola sospende soltanto il pranzo dal 10 al 17 agosto. Il progetto è conosciuto per la ricerca sugli impasti, che comprende pizza contemporanea, ruota di carro, padellino e una proposta gluten free certificata AIC.

BARBACOA MILANO

Via Melzo 16

Aperto tutto il mese tranne il giorno di Ferragosto

Dal lunedì al sabato a cena – domenica pranzo e cena

La più grande churrascaria tipica brasiliana della città nella location d’eccezione dell’ex cinema Istria. Churrasco rodìzio autentico e di estrema qualità con i migliori tagli di carne alla griglia in un’atmosfera esotica. Il menù estivo ha arricchito la proposta del buffet di antipasti e insalate e dei dessert a base di frutta.Un’enorme Salad Bar e la Caipirinha si gusta in tante versioni, come aperitivo o da sorseggiare a tutto pasto.

SFIZIO BISTROT @ ROSA GRAND MILANO – STARHOTELS COLLEZIONE

Piazza Fontana 3

Aperto tutto il mese di agosto con formula alldaydining dalle 11:00 alle 22:30

Nel cuore della città, a pochi passi dal Duomo, Sfizio Bistrot propone un servizio continuato per tutta la giornata. La cucina dello chef Bruno Cefalà valorizza ingredienti provenienti prevalentemente dalla Lombardia e dalle regioni limitrofe, con un menu che alterna piatti della tradizione, hamburger, pizza e specialità dedicate all’estate.

MEZÈ

Via P. Sottocorno, 19

Aperto regolarmente fino al 2 agosto.

Dal 2 al 9 agosto aperto solo a cena. Ripresa regolare con servizio cena dal 24 agosto

Per chi desidera scoprire la cucina libanese, Mezè continua a proporre la propria formula fatta di condivisione, colori e sapori autentici. Il locale, guidato dalla chef Maradona Youssef, abbina ricette tradizionali a una lettura contemporanea della gastronomia mediorientale.

IL LUGHINO

Milano – Via Solferino 12

Como – Via Bonanomi 10

Sempre aperto pranzo e cena – AllDayDining dalle 11:30 alle 23

Le sedi di Milano e Como restano aperte per tutto agosto con servizio continuato. La proposta è interamente vegetale e biologica, realizzata con ingredienti freschi lavorati quotidianamente. Tra le specialità spiccano le numerose varianti delle lasagne, preparate seguendo la stagionalità delle materie prime.

IL MANNARINO

Via Carlo Tenca 12, Milano e altre 24 sedi tra Lombardia, Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna e Veneto

Sempre aperto pranzo e cena

Il Mannarino non interrompe il servizio durante il mese di agosto. Il format continua a proporre la propria idea di macelleria con cucina, dove è possibile scegliere direttamente i tagli al banco e gustarli alla brace. Per Ferragosto sono disponibili anche le box dedicate al barbecue da preparare a casa.

SATO SUSHI EXPERIENCE

Via Lazzaro Palazzi 6

Sempre aperto pranzo e cena

Anche durante l’estate Sato Sushi Experience mantiene regolare l’attività, proponendo una cucina giapponese che punta sulla qualità del pesce e sull’attenzione alla preparazione dei piatti. Il locale offre una formula allyou can eat reinterpretata con particolare cura nella scelta delle materie prime e nella presentazione.

AMAMI

Via Amerigo Vespucci 1

AMAMI ANCORA

Via Lazzaro Papi 14

Aperti tutto il mese a pranzo, aperitivo, cena e brunch domenicale

L’impasto senza lievito sottile, croccante e altamente digeribile che da undici anni è la firma di Cristiana Serafini e Mauro Rossetto da gustare in estate nei dehor all’aperto, all’ombra degli alberi. La proposta di punta della drink list di stagione è la Color Spritz Capsule, 10 variazioni sullo spritz. Ad accompagnare i drink, la proposta che ha reinventato l’aperitivo milanese firmato Amami e Amami Ancora: gli Amaki, piccoli roll di pizza senza lievito farciti in cottura di fiordilatte e salsa dello chef, guarniti a crudo con ingredienti scelti direttamente dai produttori.

SPECIALE OSTERIA

Via Pastrengo 11

Pausa dal 10 al 16 agosto, con apertura regolare dal 17 agosto

Speciale Osteria osserva una breve pausa estiva e riapre il 17 agosto. La cucina propone grandi classici della tradizione italiana preparati con ingredienti di stagione, in un ambiente che richiama l’atmosfera delle osterie di una volta senza rinunciare a uno stile contemporaneo.

COCCIUTO

Via Melzo 16 – Sempre aperto pranzo e cena

Via Passeroni 2 – Chiuso a pranzo dal lunedì al venerdì, sempre aperto a cena

Le due sedi milanesi continuano ad accogliere gli ospiti anche nel mese di agosto. Via Melzo mantiene il servizio completo, mentre Via Passeroni resta aperta tutte le sere e nei weekend anche a pranzo. La proposta comprende pizza contemporanea, ruota di carro e una cucina che affianca specialità italiane e richiami internazionali.

RICCI OSTERIA

Via Pasquale Sottocorno 27

Pausa dal 10 al 23 agosto con apertura regolare dal 24 agosto

Ricci Osteria porta a Milano la tradizione gastronomica pugliese attraverso una cucina che valorizza pasta fresca fatta a mano, ricette di famiglia e materie prime provenienti da piccoli produttori. Un indirizzo ideale per chi ama i sapori autentici del Sud Italia.

BARESTAURANT

Via Raffaello Sanzio 22

Pausa dal 9 al 26 agosto. Apre regolarmente dal 27 agosto a cena

BaRestaurant propone una cucina cinese contemporaneache unisce tradizione, tecnica e ingredienti di qualità. Il menu comprende dim sum, specialità regionali e piatti iconici reinterpretati in chiave moderna, accompagnati da una curata selezione di vini.