I racconti di Capitan U 1947: Cin Cin… con Herbert Pagani

Era l’anno di Sanremo, l’anno in cui “tutto” per me era cominciato con la partecipazione al Festival, come autore del testo e della musica della canzone “Il Cammino di Ogni Speranza”, interpretata sul palco da Caterina Caselli e dal duo internazionale Sonny & Cher. Come premio mi fu concessa la partecipazione alla manifestazione estiva radiofonica della Rai,” Un Disco per l’Estate”, con le finali tenutesi nel teatro del Casino di Saint Vincent, fra il 15 e il 17 giugno 1967, e riprese da Rai 1. Una grande occasione e soddisfazione per me e Herbert.

Herbert era nato nel 1944 a Tripoli, in una famiglia ebraica. La vita da bambino lo costrinse a girovagare per l’Europa, soprattutto in Francia.

E da quelle radici nacque in lui una filosofia politica e etica basata sul rifiuto di ogni guerra e violenza, filosofia anche in me insita e sacra fin da bambino, essendo nato tre anni dopo nella caserma del Terzo Bersaglieri di Brescia … il “pacifismo”.

Non quello da slogan. Quello vero. Quello che sogna una convivenza armonica, uno Stato ebreo e uno palestinese … che vivono fianco a fianco.

Lui lo affermò con forza anche in un suo discorso tenuto all’ONU nel 1987, un anno prima di lasciarci, a Palm Beach, stroncato da una leucemia crudele.

Lo rividi a Milano poco prima di quel suo intervento alle Nazioni Unite. Ebbi l’onore di dedicargli un servizio per la EBC americana, gruppo Tv satellitare con il quale collaboravo.

Herbert non era solo un cantautore. Era scultore, disegnatore, poeta. Un artista completo, poliedrico. Ha scritto testi per tante star nazionali e internazionali. Un esempio? … Teorema per Marco Ferradini.

Ma io di lui, come cantante, porto nel cuore due canzoni “Cin Cin con gli Occhiali” e “Lombardia” … e come autore, il testo italiano di un brano che amo alla follia:

“Albergo a Ore“.

Cosa ci legava di più? Oltre all’amicizia e all’arte: l’ecologia e il rispetto per la natura. Non per moda, non per partito … per convinzione vera, per amore del nostro pianeta … e, come già ricordato, il pacifismo: l’idea che si può costruire senza distruggere.

Oggi, a distanza di anni, sento che il suo messaggio è più attuale e urgente che mai, per questo dedico a lui il mio racconto di questa settimana:

perché anche Herbert, come me, nella sua vita si è sempre mosso sul … “Cammino di Ogni Speranza“.

Ciao Herbert

Capitan U 1947

(alias Umberto Napolitano)