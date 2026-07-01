Le medie imprese lombarde trainano l’economia: Milano seconda dietro Brescia per fatturato

La Lombardia si conferma il vero motore industriale d’Italia, ospitando più del 28% delle medie imprese della penisola (oltre mille realtà).
Secondo i dati del 2024 diffusi dall’Area Studi di Mediobanca, questo comparto genera da solo un giro d’affari complessivo di 51,9 miliardi di euro, incidendo per il 28,3% sul dato nazionale. Le singole aziende registrano un fatturato medio di 51,2 milioni di euro e mostrano un’ottima redditività, con un margine operativo dell’8%, leggermente superiore alla media del Paese (7,9%).
La classifica delle province: la sorpresa sul podio
La vera sorpresa arriva dal confronto provinciale, dove la provincia di Milano deve cedere il gradino più alto del podio a Brescia, che si impone come regina del fatturato.
Ecco la fotografia dettagliata dei ricavi e del numero di aziende sul territorio:
|Provincia
|Fatturato (in miliardi)
|Numero di imprese
|Brescia
|11,6
|216
|Milano
|8,3
|181
|Bergamo
|8,0
|170
|Varese
|4,1
|80
|Monza-Brianza
|3,7
|73
|Lecco
|3,3
|67
|Cremona
|3,3
|49
|Mantova
|3,2
|47
|Como
|2,4
|61
|Pavia
|1,9
|32
|Lodi
|1,2
|23
|Sondrio
|0,9 (913 mln)
|15
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