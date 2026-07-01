Le medie imprese lombarde trainano l’economia: Milano seconda dietro Brescia per fatturato

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La Lombardia si conferma il vero motore industriale d’Italia, ospitando più del 28% delle medie imprese della penisola (oltre mille realtà).

Secondo i dati del 2024 diffusi dall’Area Studi di Mediobanca, questo comparto genera da solo un giro d’affari complessivo di 51,9 miliardi di euro, incidendo per il 28,3% sul dato nazionale. Le singole aziende registrano un fatturato medio di 51,2 milioni di euro e mostrano un’ottima redditività, con un margine operativo dell’8%, leggermente superiore alla media del Paese (7,9%).

La classifica delle province: la sorpresa sul podio

La vera sorpresa arriva dal confronto provinciale, dove la provincia di Milano deve cedere il gradino più alto del podio a Brescia, che si impone come regina del fatturato.

Ecco la fotografia dettagliata dei ricavi e del numero di aziende sul territorio:

Provincia Fatturato (in miliardi) Numero di imprese
Brescia 11,6 216
Milano 8,3 181
Bergamo 8,0 170
Varese 4,1 80
Monza-Brianza 3,7 73
Lecco 3,3 67
Cremona 3,3 49
Mantova 3,2 47
Como 2,4 61
Pavia 1,9 32
Lodi 1,2 23
Sondrio 0,9 (913 mln) 15

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