Lettera agli abitanti di Bruzzano

Care Amiche e Amici,

voi del quartiere di Bruzzano mi conoscete bene, sapete che sono una persona disponibile, che con grande umiltà e semplicità parla con tutti senza “tirarsela” come si dice a Milano. Eppure mi sono reso conto di una cosa: da quando non sono più Consigliere del Municipio 9, dal 2022, da quando manca la mia parola magari non sempre corretta ma sempre vigile e appassionata, il quartiere di Bruzzano non è più seguito dal Comune e dal Municipio. Questa cosa un po’ mi da orgoglio, ma mi preoccupa.

Bisogna reagire qui a Bruzzano, bisogna darsi da fare. Certo qui risiedono importanti Assessori ed Consiglieri della maggioranza che governa Milano, eppure non si hanno informazioni e tantomeno risposte. E i problemi che già c’erano, non essendo affrontati si sono aggravati e nuovi se ne presentano .

Vi faccio un piccolo elenco :

1) zero manutenzione di arredo urbano e marciapiedi che si trasforma in degrado urbano

2) zero verifica dei lavori eseguiti che si trasforma in strade pericolose

3) zero cura del verde pubblico

4) zero aiuto alla mobilità quotidiana dei disabili, degli anziani, di chi è in difficoltà motoria che si trasforma in disagio sociale

5 ) Gli ascensori del sottopasso di via Oroboni non sono mai funzionanti .

Poi mancano tante soluzioni semplici e di buon senso che renderebbero la vita migliore ai bruzzanesi.

1) restituzione dei parcheggi ai cittadini

2) rendere più libera la mobilità urbana

3) con la chiusura del Galeazzi e il non interessamento del Comune di Milano hanno ucciso la piccola economia di Bruzzano. Si stabilisca la nuova destinazione dell’ex ospedale.

4) si rimettano in contatto le 2 Bruzzano, isolate dal punto di vista automobilistico con la chiusura del passaggio a livello.

5) Si facciano gli interventi chiesti dai cittadini e si elimini l’inutile e dannosa piazza tattica.

6 ) infine si abbandoni l’idea di chiudere VIA GIUDITTA PASTA da Marzo a Ottobre la domenica e giorni festivi.

Spero che la salute mi sorregga e mi dia la forza per cambiare le cose nella mia Bruzzano.

Maurizio La Loggia ex Consigliere del Municipio 9