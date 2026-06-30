Milano Music Week 2026. Dal 16 al 22 novembre la nuova edizione con la direzione artistica di Linus

Il quartier generale sarà alla Fabbrica del Vapore, online il form per candidare il proprio evento

Milano si riaccende per la decima edizione della MILANO MUSIC WEEK: dal 16 al 22 novembre torna la manifestazione dedicata alla musica che ogni anno anima la città con concerti, dj set, presentazioni di dischi e libri, workshop, showcase e molti altri appuntamenti diffusi su tutto il territorio.

Per l’edizione del 2026 la direzione artistica è affidata a Linus – Presidente di ELEMEDIA, Direttore Editoriale delle Radio GEDI e Direttore Artistico di Radio Deejay, Radio Capital e OnePodcast – che assume il ruolo di guida durante il suo cinquantesimo anniversario di carriera.

Appuntamento di riferimento per la scena musicale italiana e una delle principali iniziative europee del settore, la MILANO MUSIC WEEK trasforma Milano in un grande palcoscenico diffuso che riunisce artisti, professionisti e appassionati attraverso numerosi eventi pensati per celebrare la musica in tutte le sue forme all’insegna dell’inclusione, della diversità, dell’innovazione e della partecipazione.

“La prima cosa che mi piacerebbe fare è mettere in dialogo il passato e il presente, facendo reinterpretare agli artisti della Milano musicale di oggi le canzoni che hanno raccontato questa città – così Linus, Direttore Artistico della MILANO MUSIC WEEK –. Mi affascina l’idea di creare un ponte tra generazioni diverse, mostrando come la musica sappia attraversare il tempo e rinnovarsi continuamente. Le mie due anime, quella musicale e quella sportiva, sono poi affascinate dal concetto di Milano-Sanremo: un flusso di idee, talenti ed energia che parte dalla nostra città e arriva fino al Festival”.

In un’epoca caratterizzata da tecnologie sempre più potenti e da una fruizione musicale sempre più immediata, la MILANO MUSIC WEEK riafferma il valore dell’ascolto consapevole e della musica come spazio di incontro, espressione e partecipazione. La musica non è soltanto intrattenimento: è uno strumento capace di creare comunità, generare dialogo e dare voce a identità, storie e culture differenti.

Un mondo senza confini che durante la MILANO MUSIC WEEK accenderà un faro su alcuni aspetti chiave della musica come la sua resistenza al passare del tempo in un anno, il 2026, in cui ricorrono i cinquant’anni di due fenomeni che hanno profondamente influenzato l’immaginario collettivo, il Punk e la Disco Music: due linguaggi apparentemente lontani, ma accomunati dalla forza con cui hanno rivoluzionato modi di vivere, esprimersi e stare insieme e che ancora oggi lascia il segno. A questi due generi MILANO MUSIC WEEK dedicherà un racconto speciale, un’occasione per guardare alla musica come motore di trasformazione e specchio delle evoluzioni della società.

Così come la capacità della musica di creare connessioni in un’epoca in cui il digitale consente di condividere passioni e scoprire nuovi mondi sonori oltre ogni confine geografico. È però nella dimensione dal vivo che queste relazioni prendono forma concreta: MILANO MUSIC WEEK vuole essere il luogo in cui artisti, professionisti e pubblico si incontrano, trasformando connessioni virtuali in esperienze reali, partecipate e condivise.

Una musica che esprime anche appartenenza al luogo di origine. Milano da sempre è fucina di sperimentazioni e novità nell’industria musicale italiana e continua a essere un crocevia creativo, produttivo e imprenditoriale. La manifestazione approfondirà anche il rapporto tra la città e i grandi fenomeni della musica contemporanea, a partire dal Festival di Sanremo, mettendo in luce come molte delle strategie, dei percorsi artistici e delle visioni che ne determinano il successo nascano proprio qui.

Ogni tema sarà protagonista di una serie di appuntamenti che trasformeranno Milano in un centro pulsante in cui la musica vive in tutte le sue declinazioni: conferenze, videopodcast, live, dj set, incontri, workshop, party e molto altro.

Cuore della manifestazione quest’anno sarà la Fabbrica del Vapore di Milano dove si svolgeranno grandi eventi, incontri business e live vodcast. Un luogo vivo a cui si affiancano le altre location sparse per la città. Tutti gli eventi come tradizione saranno gratuiti previa prenotazione su DICE.

E’ aperta l’open call della MILANO MUSIC WEEK per proporre eventi da inserire nel calendario ufficiale: concerti, talk, dj set, laboratori, esperienze immersive o qualsiasi format originale legato al mondo della musica.

Milano Music Week 2026: candida il tuo evento! Il form è disponibile a questo link .