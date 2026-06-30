Edilizia lombarda in crescita, ma sul futuro pesano i costi e le incertezze globali

Il settore edile lombardo ha archiviato il 2025 con un solido incremento del volume d’affari (+3,7%), accelerando ulteriormente nei primi tre mesi del 2026 con un balzo del 7% su base annua, trainato principalmente dagli appalti pubblici. Nonostante questi dati positivi, emersi dall’ultima indagine di Unioncamere Lombardia presentata a Milano, gli imprenditori mantengono un atteggiamento di forte prudenza per il resto dell’anno.
A frenare l’ottimismo sono soprattutto le tensioni internazionali, come lo shock energetico causato dalla chiusura dello stretto di Hormuz, l’impennata dei costi dei materiali e i forti dubbi sulla tenuta della domanda futura.
Le sfide del settore: carenza di personale e transizione ecologica
L’indagine mette in luce due nodi centrali per il futuro del comparto:
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Il problema del ricambio generazionale: Nonostante l’ampia offerta di percorsi accademici e corsi di formazione specifici, l’edilizia fatica ad attirare i giovani, confermando una preoccupante carenza di manodopera qualificata.
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La svolta green: I cambiamenti climatici impongono standard di sostenibilità sempre più rigidi. La formazione professionale diventa quindi l’unico strumento per preparare le imprese alla sfida della transizione ecologica sul territorio.
Legalità e controllo della filiera nei cantieri
Oltre alle difficoltà economiche, l’incontro a Milano ha riacceso i riflettori sulla gestione e il controllo dei cantieri. Ha destato forte preoccupazione la recente inchiesta sul presunto sfruttamento degli operai nel cantiere del nuovo consolato statunitense. Un episodio che, secondo gli esperti, impone un intervento immediato e rigoroso per garantire la trasparenza e la legalità lungo tutta la filiera dei subappalti.
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