Festa della Musica. Domenica 21 giugno doppio concerto alla Loggia dei Mercanti

Torna il tradizionale appuntamento con le Fanfare dell’Aeronautica Militare e dell’Arma dei Carabinieri insieme alla Banda della Polizia Locale

La Loggia dei Mercanti accoglie una giornata all’insegna della musica e delle istituzioni. Domenica 21 giugno, in occasione della Festa della Musica, il cuore del centro storico ospiterà due appuntamenti aperti alla cittadinanza con protagoniste prestigiose formazioni bandistiche militari e civili.

Il programma prenderà il via alle ore 10.30 con l’esibizione della Fanfara del Comando di Squadra Aerea – 1ª Regione Aerea, che proporrà un repertorio capace di coniugare tradizione e musica popolare, dalle marce d’ordinanza ai grandi classici italiani.

La giornata proseguirà alle ore 17.30 con il concerto della Fanfara del 3° Reggimento Carabinieri “Lombardia” e della Banda Musicale della Polizia Locale di Milano, impegnate in un programma che spazierà dalle composizioni per banda ai celebri brani del repertorio internazionale.

Entrambi i concerti si concluderanno con l’esecuzione dell’Inno Nazionale, momento simbolico di condivisione e partecipazione.

L’iniziativa giunta alla sua 32^ edizione è un’occasione per valorizzare il patrimonio musicale delle formazioni istituzionali e offrire alla cittadinanza e ai visitatori un’esperienza culturale di qualità in uno dei luoghi più belli e rappresentativi della città.

Programma

Ore 10.30

Fanfara del Comando di Squadra Aerea – 1ª Regione Aerea

Ore 17.30

Fanfara del 3° Reggimento Carabinieri “Lombardia” e Banda Musicale della Polizia Locale di Milano

Ingresso libero.