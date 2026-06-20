Domenica festa conclusiva delle Olimpiadi della Cultura alla Biblioteca degli Alberi

Lombardia
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Domenica 21 giugno, giornata di festa, alla Biblioteca degli Alberi di Milano, in occasione della Giornata mondiale della musica e a chiusura della serie di eventi che hanno caratterizzato le Olimpiadi della Cultura organizzate per i Giochi Olimpici invernali di Milano-Cortina 2026 e promosse dall’assessore regionale Francesca Caruso.

Dalle 10 alle 21.30 si esibiranno sbandieratori, bande giovanili, street band e marching band, in rappresentanza delle 12 province lombarde per offrire un’esperienza unica negli spazi verdi con vista sul Palazzo della Regione.

Un momento in cui fare comunità attraverso educazione, cultura e musica che consente di stabilire una rete di collaborazioni con le realtà lombarde più rappresentative e riconosciute nel settore coinvolgendo artisti e realtà territoriali, valorizzando le specificità culturali e le tradizioni di ciascuna provincia.

L’evento si svolge con il contributo di Regione Lombardia nell’ambito di Cultural Olympiad e il sostegno di Camera di Commercio Milano Monza Brianza Lodi. (LNotizie)

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