Aler Milano, accordo con Invimit per la valorizzazione del patrimonio commerciale

È stata sottoscritta negli uffici di Aler Milano, la lettera di intenti tra l’Azienda Lombarda per l’Edilizia Residenziale e Invimit Sgr spa “volta ad approfondire la praticabilità di un’operazione di valorizzazione, mediante conferimento di asset a destinazione commerciale di proprietà di Aler Milano ad un fondo gestito dalla società di gestione del risparmio interamente detenuta dal Ministero dell’Economia e delle Finanze”.

Lo riferisce Aler in una nota.

L’operazione, di cui la lettera di intenti costituisce il primo passo, spiega l’Azienda regionale per l’edilizia residenziale “consentirebbe da un lato ad Aler Milano di trasformare un patrimonio ampio ma sottoutilizzato in un veicolo professionale capace di produrre valore e risorse in modo sostenibile, oltre che di concorrere all’abbattimento del debito dell’Ente, preservando il controllo strategico e operando in un quadro istituzionale trasparente e affidabile”. D’altro lato, Invimit Sgr “perseguirebbe così la sua missione istitutiva di restituire valore e funzione a beni pubblici attualmente sottoutilizzati, garantendo al contempo che l’operazione generi il necessario rendimento economico-finanziario dell’operazione”. L’iniziativa si inserisce nel più ampio quadro delle attività promosse dal Ministero dell’economia e delle finanze, attraverso il Dipartimento dell’Economia, finalizzate alla valorizzazione e all’efficientamento della gestione del patrimonio pubblico, quale leva per la creazione di valore economico e sociale per i territori.

I vertici di Invimit Sgr, Mario Valducci – presidente e Stefano Scalera – Amministratore Delegato, presenti a Milano per la sottoscrizione della lettera di intenti, hanno dichiarato: “Ringraziamo il presidente Alan Rizzi e tutta la struttura di Aler Milano per aver riposto fiducia in Invimit. Siamo certi che lo spirito di collaborazione da subito instauratosi tra i nostri due soggetti sarà decisivo per il prosieguo delle attività. All’esito di questa prima fase, valuteremo con Aler l’attivazione formale di una fase successiva, che comporterà l’avvio di analisi tecniche, legali e valutative più approfondite su un perimetro immobiliare definito di comune accordo. Valuteremo, inoltre, la possibile estensione anche al portafoglio in questione delle attività di service tecnico-amministrativo che Aler Milano svolge per le Amministrazioni pubbliche. La concentrazione di questi immobili perlopiù nel Comune di Milano, un territorio con enormi potenzialità e non poche criticità, ci impone il massimo impegno per la buona riuscita dell’operazione”.

Il presidente di Aler Milano, Alan Rizzi, ha così commentato la stipula dell’accordo: “Ringrazio il Presidente Mario Valducci, l’amministratore delegato Stefano Scalera e tutta la struttura di Invimit per la disponibilità e lo spirito di collaborazione dimostrati fin dall’avvio di questo percorso. La sottoscrizione della lettera di intenti rappresenta un passaggio significativo per Aler Milano, che intende avviare una valutazione approfondita su strumenti innovativi di valorizzazione del patrimonio non residenziale, con l’obiettivo di generare nuove risorse da destinare al rafforzamento della propria missione istituzionale. Il percorso che oggi iniziamo ad analizzare si inserisce in una strategia più ampia volta a rendere sempre più efficiente la gestione del patrimonio pubblico, favorendo al contempo la sostenibilità economica dell’Ente”.

Il presidente della Commissione Finanze della Camera dei Deputati, Marco Osnato: “Accolgo con grande soddisfazione la sottoscrizione della lettera di intenti, che nasce dalla collaborazione tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze, Invimit, Regione Lombardia e Aler Milano. La valorizzazione del patrimonio pubblico rappresenta una leva strategica anche per rafforzare le politiche abitative e sostenere l’housing sociale. La collaborazione tra istituzioni diverse ma complementari dimostra inoltre come il pubblico possa svolgere un ruolo centrale nei processi di valorizzazione del patrimonio”.