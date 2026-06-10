Cinema, Regione finanzia 19 nuove produzioni: dal film su Carlo Acutis al documentario con Toni Servillo nelle chiese lombarde

Un film dedicato a Carlo Acutis, il ritorno del Signor Rossi di Bruno Bozzetto, un documentario con Toni Servillo ambientato nelle chiese della Lombardia e opere dedicate a figure simbolo delle creatività italiana come Bruno Munari e Renzo Piano. Sono alcuni dei 19 progetti finanziati da Regione Lombardia attraverso la seconda edizione del bando ‘Lombardia per il Cinema’, che ha messo a disposizione 3 milioni di euro del Pr Fesr 2021-2027 per sostenere produzioni cinematografiche e audiovisive realizzate sul territorio regionale.

Nel dettaglio, la misura ha finanziato 10 progetti tra lungometraggi, serie televisive e opere di animazione con 2,4 milioni di euro e 9 documentari con ulteriori 600.000 euro.

“Le opere sostenute – ha spiegato l’assessore regionale alla Cultura, Francesca Caruso – spaziano dalla fiction all’animazione, fino al documentario culturale, confermando la capacità della Lombardia di attrarre progettualità di qualità e di consolidare il proprio ruolo tra i principali poli italiani dell’audiovisivo. Tra i beneficiari figurano inoltre numerose imprese con sede a Milano e in Lombardia, a testimonianza della vitalità di un comparto che rappresenta una risorsa strategica per l’economia creativa regionale”.

“Con la seconda edizione di questo bando – ha aggiunto – abbiamo voluto supportare produzioni che contribuiscono a far conoscere la Lombardia attraverso storie, luoghi e talenti. Negli ultimi anni ci siamo impegnati a riportare il cinema al centro delle nostre politiche culturali e i risultati dimostrano che la strada intrapresa è quella giusta. Questo bando rappresenta infatti un ulteriore tassello del percorso che abbiamo avviato per il rilancio della Lombardia Film Commission e per il rafforzamento dell’intera filiera”.

“Sempre più professionisti – ha concluso l’assessore – trovano qui opportunità di crescita e lavoro e sempre più produzioni scelgono la Lombardia come luogo in cui sviluppare le proprie opere. I progetti finanziati vedranno inoltre la partecipazione di importanti protagonisti del cinema italiano, a conferma della capacità della nostra regione di attrarre produzioni di alto livello e di consolidare il proprio ruolo come una delle principali realtà dell’audiovisivo nazionale”.

I progetti finanziati – Di seguito l’elenco delle produzioni cinematografiche ammissibili al finanziamento:

Linea A – Lungometraggi e opere seriali (2,4 milioni di euro):

Signor Rossi Tempi Moderni (Studio Bozzetto & Co. srl) – contributo regionale: 300.000 euro;

Lugano Connection (Viola Film srl): 300.000 euro;

Disorder (Dugong srl): 250.000 euro;

Carlo Acutis – Il mio nome è Carlo (Movie Magic International srl) : 250.000 euro;

I ragazzi sono in giro (Adler Entertainment srl): 250.000 euro;

Dove non mi hai portata (Fandango spa) : 250.000 euro;

Atti osceni in luogo privato (K+ srl): 250.000 euro;

Signore delle Cime (Effendemfilm srl): 214.000 euro;

I Ronfi 2 (Gertie srl): 170.000 euro;

Una finestra vista lago – II stagione (Alexandra Cinematografica srl): 166.000 euro.

Linea B – Documentari e documentari seriali (600.000 euro):

Le voci della pietra. Toni Servillo nelle chiese di Lombardia (3D Produzioni srl): 112.591 euro;

Renzo. La misura delle cose (Muse Factory of Projects srl): 75.000 euro;

Voci di casa (Lumiere & Co. srl): 75.000 euro;

I silenzi del mare (Montmorency Film srl): 75.000 euro;

Agra (Mir Cinematografica srl): 70.000 euro;

Milanochrome (Gargoyle srl): 68.215 euro;

Fantasia. L’utopia di Munari (Indyca srl) : 55.000 euro;

Sete (Samarcanda Film srl): 46.694 euro;

La Nóna (NewGen Entertainment srl): 22.500 euro.

Il decreto con gli esiti è consultabile sulla piattaforma Bandi e Servizi cercando il link corrispondente al bando Pr Fesr 2021-2027 Lombardia per il cinema 2ª edizione – Approvazione esiti (LNotizie)