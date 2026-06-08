L’illusione dell’autenticità: l’ascesa (e i rischi) del Class Tourism

Dai mercati vintage alle periferie urbane, dai quartieri popolari alle botteghe storiche: il nuovo lusso del turismo globale è la ricerca dell’autenticità. Ma quando l’autenticità diventa un prodotto da consumare, chi paga il prezzo del successo?

Un video scorre rapido su TikTok. Un influencer seguito da milioni di persone passeggia tra i banchi di un mercato rionale, mostra una giacca vintage acquistata per pochi euro, assaggia cibo di strada in un quartiere popolare e racconta ai follower di aver scoperto il lato “vero” della città.

Nel giro di poche ore migliaia di utenti salvano il contenuto, lo condividono e inseriscono quel luogo nella lista delle destinazioni da visitare.

Non si tratta di un episodio isolato. Da Londra a Milano, da Parigi a Napoli e Palermo, i social network stanno ridefinendo le geografie turistiche mondiali. Mercati dell’usato, botteghe storiche, periferie urbane, quartieri operai e luoghi un tempo ignorati dai circuiti tradizionali sono diventati nuove mete di pellegrinaggio contemporaneo.

È qui che nasce uno dei fenomeni più interessanti e controversi del turismo contemporaneo: il cosiddetto Class Tourism, il turismo di classe.

Se nel Novecento il lusso consisteva nel mostrare ciò che gli altri non potevano permettersi, nel XXI secolo il prestigio sociale passa sempre più spesso attraverso la capacità di scoprire ciò che gli altri non hanno ancora scoperto.

Quando gli influencer diventano i nuovi tour operator

Per decenni furono guide turistiche, agenzie di viaggio e tour operator a stabilire cosa meritasse una visita.

Oggi questo potere è passato agli algoritmi.

Influencer e creator digitali svolgono una funzione simile a quella dei vecchi intermediari turistici: selezionano luoghi, attribuiscono valore simbolico e indirizzano milioni di persone verso destinazioni fino a ieri sconosciute.

Il fenomeno è evidente soprattutto nel mondo del vintage e del cosiddetto thrifting. I mercatini dell’usato non sono più soltanto luoghi dove acquistare a basso costo, ma diventano scenografie perfette per contenuti social che comunicano originalità, sostenibilità e distinzione culturale.

La ricerca dell’affare diventa esperienza turistica.

Dallo slumming vittoriano all’estetica di TikTok

A ben vedere il fenomeno non è affatto nuovo.

Nella Londra vittoriana dell’Ottocento la ricca borghesia organizzava visite nei quartieri poveri dell’East End per osservare da vicino condizioni di vita molto diverse dalle proprie. Il fenomeno fu definito slumming.

Oggi i social media hanno semplicemente aggiornato quella dinamica, trasformandola in un fenomeno globale e socialmente accettato.

La povertà non viene più osservata dall’esterno. Viene fotografata, raccontata, condivisa e spesso trasformata in contenuto.

La differenza è che oggi il processo passa attraverso un’estetica sofisticata che valorizza la spontaneità, la roughness, la cultura popolare e l’imperfezione.

La ricerca dell’autenticità

Il primo studioso a comprendere questa dinamica fu il sociologo americano Dean MacCannell, considerato il padre della sociologia del turismo.

Nel suo celebre libro The Tourist: A New Theory of the Leisure Class scrive: “I turisti moderni sono alla continua ricerca dell’autenticità.”

Secondo MacCannell il visitatore contemporaneo vuole accedere ai “retroscena” della società, a ciò che percepisce come vero e non costruito per il turista.

Paradossalmente, però, proprio questa ricerca dell’autenticità rischia di trasformare l’autenticità stessa in spettacolo.

Come osservava già negli anni Settanta, il turista moderno non cerca semplicemente luoghi da visitare, ma esperienze autentiche. Una ricerca che oggi passa attraverso mercati vintage, quartieri popolari e spazi percepiti come non turistici.

L’Italia dei mercati vintage

In Italia il fenomeno è particolarmente evidente. A Milano il Mercatone dell’Antiquariato sui Navigli è diventato una meta internazionale.

A Roma Porta Portese continua ad attirare migliaia di visitatori ogni settimana.

A Torino il Balon rappresenta uno dei simboli dell’identità urbana alternativa.A Palermo i mercati storici di Ballarò e della Vucciria sono ormai tappe imprescindibili per il turismo internazionale.

A Napoli, soprattutto nei Quartieri Spagnoli e nel Rione Sanità, si osserva uno dei casi più interessanti di trasformazione urbana legata al turismo dell’autenticità.

Luoghi che fino a pochi anni fa erano percepiti come problematici oggi sono diventati simboli della città grazie alla combinazione di storytelling digitale, produzioni televisive e turismo esperienziale.

Da Londra a Parigi: il vintage come attrazione globale

La stessa dinamica si ritrova in tutta Europa.

A Londra il mercato di Portobello Road è una delle principali attrazioni della capitale britannica.

A Parigi le celebri Puces de Saint-Ouen rappresentano uno dei più grandi mercati dell’antiquariato del mondo.

A Berlino i mercatini di Mauerpark e Arkonaplatz sono diventati icone della cultura urbana alternativa.

Ad Amsterdam l’IJ-Hallen attira visitatori da tutta Europa.

L’usato si è trasformato in esperienza culturale.

Il paradosso del consumo culturale

Il cuore del Class Tourism risiede in un profondo paradosso.

Il turista contemporaneo accumula capitale culturale visitando mercati popolari, quartieri operai o luoghi percepiti come autentici.

Una volta terminata l’esperienza, però, torna alla propria vita mantenendo intatti privilegi, sicurezza economica e posizione sociale.

Si consuma l’esperienza dell’autenticità senza condividerne realmente le condizioni.

Quando l’autenticità diventa esclusione

La sociologa urbana Sharon Zukin, tra le maggiori studiose della gentrificazione contemporanea, ha descritto perfettamente questo meccanismo.

Nel suo lavoro sostiene che l’autenticità sia passata dall’essere una forma di diversità culturale a diventare uno strumento di potere.

Come scrive in Naked City: “L’autenticità viene usata come leva di potere culturale per rivendicare uno spazio e sottrarlo ad altri.”

Quando un luogo diventa improvvisamente desiderabile, i prezzi aumentano, cambiano le attività commerciali e spesso i residenti storici vengono progressivamente esclusi.

Lo sguardo del turista e gli immaginari social

Anche il sociologo britannico John Urry, autore del concetto di Tourist Gaze, spiega come il turista non osservi semplicemente un luogo, ma lo interpreti attraverso immagini e aspettative costruite da media e industria turistica.

L’antropologo Noel Salazar aggiunge che il turismo contemporaneo si fonda sugli “immaginari turistici”: rappresentazioni condivise che stabiliscono ciò che viene considerato autentico, desiderabile o degno di essere visitato.

In altre parole, non si visita soltanto un luogo.Si visita un’idea.

Opportunità e rischi

Naturalmente il fenomeno non è necessariamente negativo.

Molti mercati storici, botteghe artigiane e attività tradizionali hanno trovato nuova linfa economica proprio grazie all’arrivo dei visitatori.

Il problema emerge quando il successo turistico diventa così forte da alterare gli equilibri sociali ed economici della comunità che lo ha generato.

La sfida delle destinazioni contemporanee consiste quindi nel trovare un equilibrio tra valorizzazione e tutela.

Tra promozione e identità.Tra sviluppo economico e diritto alla città.

La vera domanda

Forse il vero interrogativo non riguarda il turista, ma il modello di sviluppo che le destinazioni intendono perseguire.

Perché frequentare mercati rionali, botteghe storiche e quartieri popolari può rappresentare una straordinaria occasione di incontro e conoscenza.

Ma richiede consapevolezza.

Come ricorda Sharon Zukin, quando l’autenticità diventa un prodotto da consumare, il rischio è che le comunità locali perdano il diritto di vivere i luoghi che hanno reso autentici.

E forse il vero lusso del XXI secolo non è più possedere ciò che gli altri non possono comprare.

È riuscire a vivere ciò che gli altri non hanno ancora scoperto.

di Paola Idilla Carella