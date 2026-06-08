Test guida autonoma, Meda (Aci Milano): pronti a collaborare con PoliMi

“L’avvio dei test su strada di guida autonoma da parte del Politecnico di Milano rappresenta un passo concreto e importante verso il futuro della mobilità”. Lo afferma Pietro Meda, Presidente di Automobile Club Milano.

“Seguire queste innovazioni tecnologiche è doveroso per un’Associazione come la nostra da sempre attenta a garantire le migliori condizioni per una mobilità efficiente, sicura e ambientalmente sostenibile sin dalla sua fondazione. Ciò significa guardare avanti, ma anche saper delineare e governare con consapevolezza il cammino verso l’auto e la circolazione del futuro. Il Politecnico di Milano, con la sua tradizione di eccellenza nella ricerca e nella formazione, è il soggetto ideale per condurre questi test in modo rigoroso, scientifico e rispettoso delle esigenze di tutti gli utenti della strada”, prosegue Meda.

“Come è già avvenuto in un passato recentissimo con il progetto 1000-MAD (1000 Miglia Autonomous Drive) prima sperimentazione al mondo di veicoli autonomi su strade pubbliche con un percorso di estensione di più di 1500 km, siamo pronti a collaborare attivamente con l’Ateneo, le istituzioni e le aziende coinvolte per far sì che i test si svolgano nelle migliori condizioni di sicurezza e con la massima trasparenza verso i cittadini”, conclude Pietro Meda.