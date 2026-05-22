“Lucio Fontana, The Final Cut” nei cinema della Lombardia il 25, 26, 27 maggio

I SUOI TAGLI SU TELA HANNO CAMBIATO

PER SEMPRE LA STORIA DELL’ARTE

Un ritratto potente e inedito del maestro che ha aperto lo spazio dell’arte contemporanea, tra materiali d’archivio, testimonianze internazionali

e capolavori dei musei di tutto il mondo

Sarà dedicato a Lucio Fontana il secondo appuntamento della nuova stagione di “Nexo Studios La Grande Arte al Cinema”. Il 25, 26, 27 maggio arriverà infatti nei cinema italiani LUCIO FONTANA, THE FINAL CUT, prodotto da Good Day Films e Nexo Studios, diretto da Andrea Bettinetti e con la voce narrante di Miriam Leone. L’elenco delle sale che programmeranno il film-evento è disponibile su nexostudios.it

Il documentario vuole celebrare uno dei grandi maestri del Novecento, esplorandone il percorso artistico e la personalità di innovatore, capace di rivoluzionare il concetto di spazio e di materia, fulcro e motore primo dell’evoluzione di una nuova prospettiva creativa. Grazie alla collaborazione con la Fondazione Lucio Fontana, LUCIO FONTANA, THE FINAL CUT offre un approccio internazionale e completo sulla figura di Fontana, con testimonianze di artisti contemporanei ed esperti del settore, utilizzo di preziosi materiali d’archivio, molti dei quali inediti e recuperati grazie agli studi e le ricerche più recenti, riprese delle opere ospitate nei musei e nelle collezioni più importanti e focus sui luoghi della sua vita. Un viaggio nell’universo di Lucio Fontana, nella sua personalità eclettica, visionaria e preveggente, capace di dare vita a opere che spaziano dalle sculture alle ceramiche, dagli ambienti agli interventi architettonici, dai celebri buchi e tagli fino ai suoi manifesti teorici. Partendo dallo studio di Lucio Fontana a Comabbio, passando alla Milano del dopoguerra, dalle strade di Rosario in Argentina, dove l’artista è nato nel 1899, alla Scuola di Belle Arti di Buenos Aires dove ha insegnato negli anni Quaranta fino ai maggiori musei italiani e del Nord Europa che hanno capito e ospitato le mostre dell’artista e alla prima grande esposizione a lui dedicata a New York presso la galleria Martha Jackson, per terminare di nuovo nella casa di famiglia di Comabbio dove muore nel settembre 1968, LUCIO FONTANA, THE FINAL CUT propone una traiettoria originale e completa per delineare la figura dell’artista. Offrendo ampio spazio alle immagini argentine, incluse le opere del primo periodo artistico – parte di un racconto a oggi parzialmente inedito della vita di Fontana – il film si sviluppa alternando aspetti biografici ed elementi tematici legati al suo percorso artistico, guidato dalla voce narrante attenta e coinvolgente di Miriam Leone, che ci conduce attraverso il contesto storico e culturale in cui Lucio Fontana ha vissuto e lavorato, le influenze e le ispirazioni che ne hanno guidato la produzione, le sfide e le innovazioni introdotte nell’arte contemporanea, così come le relazioni con artisti e intellettuali del suo tempo e l’influenza sulla scena internazionale.

In un montaggio di interventi, il documentario si arricchisce delle parole di eminenti artisti internazionali come Doug Wheeler, Antony Gormley, Carsten Holler e Alfredo Jaar, il cui lavoro esplora alcuni dei temi su cui Fontana si è interrogato. A questi si aggiungono le testimonianze di chi, da giovane artista, ha conosciuto personalmente Lucio Fontana, come Michelangelo Pistoletto, Heinz Mack, Giovanni Anceschi, Roberta Cerini Baj, così come di studiosi esperti dell’opera dell’artista italo-argentino, Luca Massimo Barbero e Daniela Alejandra Sbaraglia. E, poiché l’arte di Fontana ha rivoluzionato il concetto di scultura e pittura, ha giocato con le superfici e la luce, ha incluso gli ambienti nell’opera, ha ricercato un nuovo rapporto con il tempo e lo spazio infinito, dischiudendo la strada all’arte concettuale e alla sperimentazione di nuovi materiali, ecco che il racconto si apre anche a nuove letture interdisciplinari, quasi filosofiche, che dall’arte aprono alla fisica dell’universo, all’architettura, al rapporto tra tecnologia, gesto e spiritualità. Sono momenti raccontati da esperti di fama mondiale come il filosofo della scienza Padre Paolo Benanti e l’archistar Norman Foster, insigni studiosi di arti visive come Giuliana Bruno, ed esperti come Giovanni Rossello, titolare delle Ceramiche Mazzotti e responsabile dell’Archivio Tullio d’Albisola.

Prodotto da Good Day Films e Nexo Studios, il film documentario LUCIO FONTANA, THE FINAL CUT è realizzato con autorizzazione esclusiva della Fondazione Lucio Fontana, Unipol come main partner di Good Day Films, in collaborazione con Intesa Sanpaolo e Gallerie d’Italia e Sky, con il Patrocinio del Comune di Milano e del Consolato Generale Argentino a Milano.

Per il 2026, la stagione di Nexo Studios La Grande Arte al Cinema è distribuita in esclusiva per l’Italia con i media partner Radio Capital, Sky Arte, MYmovies e in collaborazione con Abbonamento Musei.

In Lombardia aderiscono i seguenti cinema:

Arosio Cinelandia Assago Uci Milano Fiori Azzano San Paolo Orio Uci Orio Bellinzago Lombardo Arcadia Brescia Oz Busto Arsizio Cinelandia Cerro Maggiore The Space Como Cinelandia Cremona Spazio Cinema Gavirate Garden 26-mag Lissone Uci Lissone Lodi Moderno 26,27/5 Mantova Ariston Milano Anteo Palazzo Del Cinema Milano Arcobaleno Filmcenter Milano Cinelandia Milano Certosa Milano Ducale Milano Uci Bicocca Monza Capitol Parona Lomellina Movie Planet Pieve Fissiraga Cinelandia Robecco Sul Naviglio Agora’ 27-mag Rozzano The Space Saronno Prealpi 27-mag Saronno Silvio Pellico 26-mag Treviglio Spaziocinema Varese Impero Vimercate The Space