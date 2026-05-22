Il 24 maggio La Milanesiana, ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi, inizia il suo viaggio itinerante dallo Spazio Teatro No’hma di MILANO

27esima edizione

Letteratura Musica Cinema Scienza Arte Filosofia Teatro Diritto Economia Sport Fumetto

Ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi

IL TEMA DI QUESTA EDIZIONE È IL DESIDERIO E LA LEGGE

Domenica 24 maggio allo Spazio Teatro No’hma di Milano

in anteprima assoluta

ALL’OMBRA DELL’ULTIMO SOLE

Spettacolo di e con

TONY LAUDADIO

con FERRUCCIO SPINETTI

Interviene

LIVIA POMODORO

Presidente Spazio Teatro No’hma

Il 24 maggio La Milanesiana, ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi, inizia il suo viaggio itinerante in Italia dallo Spazio Teatro No’hma di Milano, che per l’occasione ospita in anteprima assoluta “All’ombra dell’ultimo sole”, spettacolo di e con Tony Laudadio con Ferruccio Spinetti.

Interviene Livia Pomodoro (Presidente Spazio Teatro No’hma).

Ingresso libero con prenotazione obbligatoria su Eventbrite tramite il sito di Spazio Teatro No’hma.

Uno spettacolo che intreccia teatro, musica e poesia per interrogarsi sul potere trasformativo dell’arte nella vita delle persone. Ispirandosi alla condizione reale dei pazienti degli ex manicomi dopo la loro chiusura, il racconto esplora i confini tra esclusione, identità e desiderio di appartenenza, entrando nei recessi più profondi della mente umana.

Al centro, le riflessioni e le parole di Fabrizio De André, insieme al valore universale della poesia e dell’arte come possibilità di salvezza, redenzione e libertà interiore.

Con il contributo del contrabbasso di Ferruccio Spinetti, lo spettacolo mette sullo stesso piano racconto, musica, canto e poesia, in una forma aperta e mutevole che si ispira allo spirito del jazz e alla musica in generale.

TONY LAUDADIO

Attore di teatro, cinema e drammaturgo. Formatosi alla Bottega di Vittorio Gassman, nel 1993 avvia un lungo periodo di collaborazione con Toni Servillo, prendendo parte a Zingari, Misantropo, False Confidenze, Tartufo, Sabato Domenica e Lunedì. Nello stesso periodo fonda con Enrico Ianniello la compagnia “Onorevole Teatro Casertano”, con la quale (scrivendo spesso anche i testi) produrrà spettacoli come Rosencrantz e Guildenstern sono morti, Pinocchio, Magic People Show, Šostakovi? e Tradimenti di Pinter. Al cinema collabora, tra gli altri, con registi come Paolo Sorrentino (L’uomo in più), Nanni Moretti (Mia madre), Edoardo De Angelis (Mozzarella Stories, Indivisibili) ed Elisabetta Sgarbi (L’isola degli idealisti). Per la televisione, ha partecipato a numerose serie tra cui La preside con Luisa Ranieri e Noi del Rione Sanità per la Rai. È autore di numerosi libri: ha esordito nella narrativa con Esco (2013, finalista al premio Scerbanenco), seguito da Come un chiodo nel muro (2014), L’uomo che non riusciva a morire (2015), Preludio a un bacio (2018, vincitore premio Selezione Bancarella e finalista al premio Asti d’Appello), Il blu delle rose (2020) e Elaborate forme di solitudine (2024).

FERRUCCIO SPINETTI

Si è diplomato in contrabbasso nel 1994 con il massimo dei voti e la lode. Tra il 1989 e il 1991 partecipa ai seminari senesi di musica jazz, ed entra a far parte della Piccola Orchestra Avion Travel dove sarà la ritmica dal 1990 in poi, facendo in più di 35 anni con la band concerti in tutt’Italia e all’estero, registrando 8 Cd per la Sugar, partecipando due volte al Festival di Sanremo e vincendolo nel 2000. Nel 1992 e 1993 partecipa all’orchestra Giovanile di Fiesole e, successivamente, all’Orchestra giovanile di Jazz. Dal 1997 al 2004 e dal 2012 è docente ai corsi presso la scuola Siena Jazz. Dal 2016 al 2022 ha insegnato Contrabbasso Jazz al Conservatorio Francesco Morlacchi di Perugia. Dal 2022 Insegna al Conservatorio Puccini di La Spezia. Tra il 2004 e il 2008 fa parte del quintetto di Stefano Bollani, i Visionari, con i quali registra un cd per la Label Blue e un altro per L’Espresso. Nel 2003 fonda il duo Musica Nuda con Petra Magoni. In 20 anni di attività più di 1500 concerti e 11 dischi (Warner, Blue Note, Bonsai Music). Tra i suoi ultimi lavori, nel 2022 dà vita a Lettura clandestina un reading insieme a Fabrizio Bentivoglio con al centro alcuni tra gli innumerevoli articoli che Flaiano scrisse per giornali e riviste, selezionati e letti da Fabrizio Bentivoglio, prodotto da Elena Marazzita-Aida Produzioni. Nel 2025 pubblica il disco “Le Grand Michel” (Bonsai Music) dedicato a M. Legrand in duo con G. Ceccarelli.

ELISABETTA SGARBI

Dopo 25 anni come editor e Direttore Editoriale della casa editrice Bompiani, Elisabetta Sgarbi ha fondato nel novembre 2015, assieme ad altri autori tra cui Umberto Eco, Mario Andreose ed Eugenio Lio, La nave di Teseo Editore, di cui è Direttore Generale e Direttore Editoriale. È inoltre Presidente di Oblomov Edizioni e Direttore Responsabile della rivista “linus”. Ha ideato, e da 27 anni ne è Direttore Artistico, il Festival Internazionale La Milanesiana – Letteratura Musica Cinema Scienza Arte Filosofia Teatro Diritto Economia Sport Fumetto e linus – Festival del Fumetto, che giunge quest’anno alla sua quinta edizione. Dal 1999 dirige e produce i suoi lavori cinematografici, presentati nei più importanti festival internazionali del Cinema. Il suo film più recente è L’isola degli idealisti, presentato alla Festa del Cinema di Roma 2024, liberamente ispirato all’omonimo romanzo di Giorgio Scerbanenco, prodotto da BibiFilm e Betty Wrong, con Rai Cinema, distribuito da Fandango. Nel 2020 ha fondato la Betty Wrong Edizioni musicali che ha esordito producendo il doppio album degli Extraliscio È bello perdersi, che include il singolo presentato al 71^ Festival di Sanremo, Bianca Luce Nera. Nel 2022 ha pubblicato insieme a Margutta 86 il singolo “È così” di Luca Barbarossa e Extraliscio, seguito dall’album di Extraliscio Romantic Robot. È Presidente della Fondazione Elisabetta Sgarbi che promuove la lettura, la diffusione della cultura e della conoscenza dell’arte. Per la sua attività culturale ha ricevuto diversi riconoscimenti, tra cui l’Ambrogino d’Oro. È membro del Consiglio di amministrazione della Fondazione Paulo Coelho, con sede a Ginevra. È membro, su nomina del Pontefice Francesco I, della Pontificia Accademia delle Arti e delle Scienze.

La Milanesiana, la rassegna ideata e diretta da Elisabetta Sgarbi, giunta alla 27esima edizione, attraversa 18 città in tutta Italia con oltre 60 appuntamenti, intrecciando come da sua vocazione, letteratura, musica, cinema, scienza, arte, filosofia, teatro, diritto, economia, sport e fumetto in un percorso che negli anni ha delineato un’identità unica e sempre contemporanea.

“IL DESIDERIO E LA LEGGE” è il tema di questa 27esima edizione, due forze opposte ma profondamente intrecciate, il cui rapporto si impone come una delle questioni più vive del nostro tempo, un terreno fertile di interrogazione sui confini, morali e territoriali, l’autodisciplina, la libertà e la responsabilità.

La Rosa dipinta da Franco Battiato, che fin dalla prima edizione è il simbolo de La Milanesiana, è stata rielaborata da Franco Achilli per rappresentare l’intreccio tra Desiderio e Legge: il fiore e il suo profumo evocano attrazione, movimento e immaginazione, mentre le spine e la struttura cristallizzata richiamano il limite, la norma e il rischio. Non c’è opposizione tra i due poli, perché è proprio la Legge a dare forma al Desiderio, rendendolo percepibile, intenso e significativo.

L’edizione è dedicata a Daniela Benelli e Dario Salvetti, scomparsi nel 2025, due persone che hanno visto nascere La Milanesiana e l’hanno amata e arricchita con il loro lavoro e la loro passione, e a Giorgio Gosetti, direttore del Noir in Festival e amico de La Milanesiana.

Con il suo sguardo libero, trasversale e sempre in movimento, La Milanesiana rinnova la propria vocazione a leggere il presente attraverso la forza delle idee, delle arti e della parola, continuando a rappresentare un laboratorio culturale vivo, originale e in costante evoluzione. Il programma è disponibile sul sito ufficiale.

La Milanesiana è organizzata da Fondazione Elisabetta Sgarbi e Imarts International Music and Arts, con il Patrocinio del Comune di Milano e di Regione Lombardia.

Main Sponsor de La Milanesiana: A2A, Intesa Sanpaolo, Volvo Car Italia, Regione Emilia-Romagna, Fondazione Banca popolare di Milano, Comune di Bormio, Comune di Livigno, Nazione Verde, Grafica Veneta S.p.a.

Partner de La Milanesiana: Burgo Group Spa, FNM, Almo Collegio Borromeo, SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori, La Venaria Reale, Praia Resort Group, MM SPA, Fondazione AEM, Istituto di Alti Studi SSML Carlo Bo, Odissea Cinema, LCA Studio Legale, Corriere della Sera.

La Milanesiana ringrazia: Comune di Ascoli Piceno, Comune di Seregno, Comune di Alessandria, Comune di Colle Val D’Elsa, Comune di Sondrio, Comune di Viareggio, Comune di Crotone, Comune di Gatteo a Mare, Comune di Cervia, Comune di Longiano, Comune di Fidenza, Piccolo Teatro di Milano, Anteo Palazzo del Cinema, Humanitas, Spazio Teatro No’hma, Fondazione Marche Cultura, Impresa edile Gaspari Gabriele, Fainplast srl, Turla, Circolo Cultural-Mente Insieme, Fondazione Ascoli Cultura, Fondazione Umberto Eco, Fondazione Elisabetta Sgarbi, Fodnazione Cavallini Sgarbi, Betty Wrong, CiaccioArte, @Video, Studio Toffoletto De Luca Tamajo, Studio Volpatti, Salone Internazionale del Libro di Torino, Noir in Festival, Feltrinelli, A+G, Galleria Ceribelli, Ornella Bramani, Errestampa, Acinque, Rotary Club Bormio Contea, Comunità montana Alta Valtellina, BPER Banca, Bim Adda, Parco Nazionale dello Stelvio, Levissima, Prometeica, Braulio.

LA MILANESIANA 2026

#lamilanesiana2026

www.lamilanesiana.eu – www.elisabettasgarbi.it

Facebook La Milanesiana – Elisabetta Sgarbi

Instagram @lamilanesiana – @ElisabettaSgarbi

X @LaMilanesiana – @ElisabettaSgarbi

YouTube La Milanesiana – Elisabetta Sgarbi/Betty Wrong