Al via il Festival dei Bambini 2026 dedicato ai diritti di infanzia

Tre giornate interamente dedicate ai più piccoli, con un programma diffuso che coinvolge musei, istituzioni culturali, associazioni e spazi pubblici di tutta la città: torna a Milano per la sua quarta edizione il Festival delle Bambine e dei Bambini, in programma da domani a domenica 24 maggio, in occasione della Settimana dei Diritti dell’Infanzia.

“Il tema di questa edizione è il diritto di ogni bambino e adolescente a esprimere liberamente la propria opinione e a essere ascoltato, come sancito dall’articolo 12 della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia. Molte attività saranno quindi rivolte in particolare alle realtà che vivono situazioni di maggior bisogno educativo, per favorire inclusione, partecipazione e pari opportunità. Nelle giornate di sabato 23 e domenica 24 maggio, dalle 10 alle 18.30, il Castello Sforzesco sarà il cuore del Festival con un ricco programma di iniziative a ingresso libero e gratuito rivolte ai bambini dai 3 ai 12 anni. Negli spazi interni ed esterni del complesso monumentale si alterneranno laboratori tematici dedicati alla storia e ai musei del Castello – ceramica, arazzi, giochi antichi, scherma storica –, attività a ciclo continuo, performance dal vivo con letture animate, racconti e show scientifici, e percorsi itineranti come la caccia al tesoro.

Tutte le attività sono gratuite, realizzate con il sostegno di Coop Lombardia e Banca del Monte. In occasione del Festival, inoltre, il Castello Sforzesco offrirà l’ingresso gratuito a tutti i musei per i bambini e per gli accompagnatori partecipanti alle attività programmate, con l’obiettivo di rendere l’esperienza culturale ancora più accessibile e inclusiva per tutte le famiglie”, spiega il Comune. “Il Festival delle Bambine e dei Bambini è ormai un appuntamento speciale per Milano – afferma l’assessore alla Cultura Tommaso Sacchi –. Tre giorni pensati per dare spazio, ascolto e voce ai più piccoli. Quest’anno abbiamo voluto mettere al centro il diritto dei bambini e degli adolescenti a essere ascoltati, perché crediamo che la cultura possa davvero aiutare a crescere, sentirsi inclusi e partecipare alla vita della città.

Un Festival gratuito e aperto a tutte le famiglie, perché la cultura deve essere un’opportunità per tutti”. Il programma si estende ai musei civici, alle biblioteche e agli spazi pubblici della città, con laboratori, visite guidate e spettacoli. Aderisce al Festival anche il Bam Circus, organizzato dalla Biblioteca degli Alberi, con tre giorni di spettacoli e animazione per grandi e piccini.

Il programma completo è disponibile su www.milanocastello.it e www.yesmilano.it/festival-bambine-bambini

