Città Metropolitana di Milano: Concorso per 8 funzionari mercato del lavoro

La Città Metropolitana di Milano ha indetto un bando per l’assunzione di 8 esperti da inserire nell’area dei servizi per il lavoro. Non si tratta di semplici ruoli amministrativi: i vincitori lavoreranno nei Centri per l’Impiego (CPI) del territorio, interfacciandosi direttamente con cittadini e imprese per gestire politiche attive e percorsi di reinserimento professionale.
I profili selezionati saranno prevalentemente distaccati presso Afol Metropolitana, l’azienda che coordina formazione e orientamento nell’area milanese.
Scheda sintetica del concorso
|Ente
|Posti
|Profilo
|Scadenza
|Città Metropolitana di Milano
|8 (tempo pieno e indeterminato)
|Funzionario/a Mercato e Servizi per il Lavoro
|22/05/2026 ore 12:00
Requisiti di partecipazione
Per candidarsi è necessario possedere i seguenti requisiti entro la data di scadenza del bando:
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Titolo di studio: Laurea (triennale, magistrale, specialistica o vecchio ordinamento) in qualsiasi disciplina. Non sono previste limitazioni sulla classe di laurea.
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Cittadinanza: Italiana, UE o di Paesi terzi (con regolare permesso di soggiorno CE o status di rifugiato).
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Altri requisiti: Età minima 18 anni, godimento dei diritti civili e politici, idoneità fisica e conoscenza della lingua inglese.
Come presentare la domanda
La candidatura deve essere inviata esclusivamente online attraverso il portale inPA (www.inpa.gov.it) entro il 22 maggio 2026.
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Accedere tramite SPID, CIE o CNS.
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Caricare il proprio CV dettagliato.
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Allegare la ricevuta di pagamento della tassa di concorso di 10,00 € (tramite PagoPA).
Struttura delle prove e materie d’esame
La selezione prevede una prova scritta, una prova orale e la successiva valutazione dei titoli per chi supera i colloqui.
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Prova scritta (18 giugno 2026): Si svolgerà in modalità digitale presso il CFP Vigorelli di Milano. Consiste in 20 quiz a risposta multipla su materie tecniche e informatica. Punteggio minimo per superarla: 21/30.
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Prova orale (1 e 2 luglio 2026): Colloquio individuale sulle materie d’esame, simulazione di un caso pratico e verifica della lingua inglese. Punteggio minimo: 21/30.
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Valutazione titoli: Riservata agli idonei, assegna fino a 3,5 punti extra per esperienze pregresse (es. Navigator, lavoro presso CPI o enti accreditati in Lombardia).
Materie principali:
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D.Lgs. 150/2015 (Servizi per il lavoro e politiche attive).
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Normativa regionale lombarda (L.R. 22/2006 e L.R. 13/2023).
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Legge 68/1999 (Collocamento mirato disabili).
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Diritto amministrativo (L. 241/90) e ordinamento degli Enti Locali (TUEL).
Inquadramento e sede di lavoro
I candidati assunti riceveranno un contratto a tempo pieno e indeterminato (Area dei Funzionari ed Elevata Qualificazione). Lo stipendio base previsto è di circa 25.114,11 € lordi annui, oltre a tredicesima e indennità accessorie.
Le sedi di lavoro saranno distribuite tra Milano città e i vari comuni dell’area metropolitana (come Legnano, Rho, Rozzano, Bollate e altri), con disponibilità alla mobilità territoriale.
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