Monticello The Entertainment Spa celebra 20 anni di benessere

Oltre 2,4 milioni di ospiti in vent’anni e nuovi investimenti per 4,5 milioni di euro: si apre un nuovo capitolo del benessere

tra innovazione ed esperienza

Vent’anni di storia, di evoluzione e di benessere. Monticello The Entertainment SPA celebra un traguardo importante, che racconta un percorso di crescita costante e una visione capace di anticipare i cambiamenti nel modo di vivere il wellness. Immersa nel verde della Brianza, a pochi chilometri da Milano, Monticello SPA rappresenta oggi un punto di riferimento per il benessere in Lombardia, una destinazione unica in grado di coniugare la dimensione della cura di sé con quella dell’intrattenimento. Un approccio distintivo che ha portato alla nascita di un nuovo concept, quello di Entertainment SPA, di cui è stata pioniera in Italia.

In questi vent’anni, la struttura ha saputo evolversi profondamente, ampliando i propri spazi, investendo in nuove tecnologie, arricchendo l’offerta con rituali, cerimonie e ambienti sempre più immersivi. Un percorso che ha trasformato Monticello The Entertainment SPA in un luogo in cui il benessere non è solo relax, ma esperienza: fatta di acqua, musica, ritualità e connessione.

Sono numeri a raccontare la portata di questo viaggio: in due decenni Monticello ha accolto circa 2,4 milioni di ospiti, un dato che restituisce con immediatezza quanto questa realtà sia entrata nella quotidianità delle persone e nel tessuto del territorio. Un luogo vissuto, scelto e ritrovato nel tempo, diventato per molti un punto di riferimento costante per il proprio benessere.

Accanto a questa evoluzione, il centro si è affermato anche come un vero e proprio laboratorio di ricerca sul wellness. Negli anni, la struttura ha collaborato con realtà accademiche e scientifiche per indagare gli effetti dell’esperienza SPA sul corpo e sulla mente, contribuendo a studi sui benefici psicofisici, sul rilassamento e sulla relazione tra benessere percepito e parametri neurofisiologici. Un impegno che ha permesso di affinare continuamente l’offerta, rendendola sempre più consapevole, mirata ed efficace.

Oggi, su oltre 5.000 metri quadrati, il centro accoglie gli ospiti in un ambiente dove natura e ambienti dialogano armoniosamente. Le vasche interne ed esterne, le aree sensoriali, le cerimonie guidate e gli eventi esperienziali danno vita a un percorso capace di adattarsi ai diversi ritmi e desideri, offrendo ogni volta qualcosa di nuovo da vivere.

Ma il ventesimo anniversario non è solo un punto di arrivo: è soprattutto un nuovo inizio. Monticello The Entertainment SPA guarda già al futuro con un importante piano di sviluppo che prevede un investimento di circa 4,5 milioni di euro nei prossimi due anni, destinato alla creazione di nuovi ambienti, nuove vasche e spazi pensati per rendere l’esperienza sempre più immersiva, contemporanea e completa.

«Vent’anni per una realtà come Monticello SPA rappresentano molto più di un anniversario: sono il segno di un’evoluzione continua, di una capacità di ascoltare i bisogni delle persone e di trasformarli in esperienze di benessere sempre nuove», commenta Federica Atza, General Manager di Monticello The Entertainment SPA. «In questi anni abbiamo costruito un luogo che non è solo una SPA, ma uno spazio di connessione, dove le persone possono ritrovare sé stesse, rallentare e vivere momenti autentici. Guardiamo al futuro con lo stesso spirito: continuare a innovare, investire e crescere, per offrire un benessere sempre più evoluto, accessibile e coinvolgente».

In un mondo che cambia velocemente, Monticello The Entertainment SPA continua a essere un luogo in cui fermarsi, respirare e ritrovare equilibrio. Un’oasi contemporanea dove il benessere si rinnova, si condivide e si trasforma in esperienza.

Perché dopo vent’anni, la visione è più chiara che mai: il futuro del benessere è emozione, è relazione, è evoluzione. Ed è appena cominciato.