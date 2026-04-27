“Nel Nome del Padre” di Luigi Lunari approda al Teatro della Quattordicesima

Il 28 aprile 2026 alle ore 20:30, il palco del Teatro della Quattordicesima ospiterà la pluripremiata compagnia La Corte dei Folli con lo spettacolo “Nel Nome del Padre”, capolavoro del drammaturgo Luigi Lunari.

Fu lo stesso Lunari ad affidare questa sua opera a Pinuccio Bellone e Cristina Viglietta, un’Opera definita dallo stesso autore una “commedia sentimentale”, che trascina lo spettatore in una dimensione sospesa, un “non-luogo” e “non-tempo” dove due anime si incontrano per liberarsi dal peso di un passato drammatico.

I protagonisti, Rosemary e Aldo — interpretati rispettivamente da Cristina Viglietta e Pinuccio Bellone — sono figure realmente esistite, i cui destini sono stati tragicamente segnati dall’ombra ingombrante dei propri padri: due giganti della politica del Novecento, l’uno esponente del capitalismo mondiale, l’altro leader comunista in esilio.

La genesi del testo, come raccontato nelle note dell’autore, nasce da una fortuita sovrapposizione di cronaca: il ritrovamento di “Aldo” in una clinica di Modena e la tragica storia di lobotomia di Rosemary Kennedy. Da questi frammenti, Lunari ha tessuto un dialogo serrato, a tratti ironico e commovente, in cui i due protagonisti cercano una pace eterna che li sottragga finalmente alle ambizioni dei loro padri, dai quali sono rimasti irrimediabilmente schiacciati.

Lo spettacolo vanta la regia di Stefano Sandroni, con le scenografie di Michele Tavella e Gianfranco Sarotto, i costumi di Carla Lingua e le esecuzioni musicali di Marco Bellone.

Un’occasione imperdibile per assistere a un testo collaudato a livello internazionale — tradotto in otto lingue e rappresentato da New York a Tokyo — interpretato da una compagnia che ha saputo conquistare l’autore stesso per la sua straordinaria bravura.

Dettagli dell’evento:

Data: 28 Aprile 2026

Orario: 20:30

Luogo: Teatro della Quattordicesima

Biglietto: Posto unico 15 euro (STUDENTI, MINORI DI 25 ANNI E ADULTI DI Più DI 64 ANNI 12 EURO)

https://www.vivaticket.com/it/ticket/nel-nome-del-padre/292713