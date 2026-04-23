Milano capitale della longevità: scienza, imprese e politiche a confronto al Summit 2026

Milano si prepara a trasformarsi in un laboratorio globale a cielo aperto, dove scienza, economia e società si incontrano per ripensare il futuro della longevità. Dal 20 al 23 maggio, l’Allianz MiCo ospiterà il Milan Longevity Summit 2026, un evento internazionale che ambisce a ridefinire il modo in cui concepiamo salute, sviluppo e qualità della vita.

Non si tratta di un semplice congresso scientifico. L’obiettivo dichiarato è più ambizioso: costruire un ecosistema integrato capace di mettere in relazione ricerca, capitale, industria e politiche pubbliche. Il tutto attraverso la lente della One Health, un approccio che considera interdipendenti salute umana, ambiente ed economia.

Un’agenda globale per sistemi in trasformazione

Il Summit si articola in quattro giornate tematiche che riflettono altrettante fasi della trasformazione sistemica. Si parte con l’analisi dei dati e delle sfide globali, per poi passare alla riprogettazione dei modelli economici e istituzionali. Le giornate centrali saranno dedicate al tema della scalabilità — cioè come portare innovazioni e soluzioni su larga scala — mentre la chiusura affronterà la dimensione culturale della longevità, tra nuovi stili di vita e cambiamenti sociali.

Un’impostazione che evidenzia una consapevolezza crescente: vivere più a lungo non è solo una questione biologica, ma implica una revisione profonda dei sistemi produttivi, finanziari e sociali.

Quattro dimensioni, una visione

Il cuore del Summit è rappresentato da quattro aree tematiche parallele: scienza, investimenti, industria e società. Un’impostazione che riflette la complessità del tema.

Da un lato, la ricerca scientifica — dalla biologia dell’invecchiamento alla medicina rigenerativa — continua a spingere in avanti i confini della conoscenza. Dall’altro, il ruolo del capitale e delle politiche pubbliche emerge come decisivo per trasformare queste innovazioni in soluzioni concrete.

Allo stesso tempo, imprese e mercati sono chiamati a sviluppare nuovi modelli di business, mentre la società deve adattarsi a una trasformazione che riguarda lavoro, città e relazioni.

Big della scienza e dell’economia a confronto

Il Summit porterà a Milano alcuni tra i principali protagonisti del dibattito internazionale. Tra questi il Premio Nobel per la Medicina Thomas Südhof, insieme a ricercatori di primo piano come David Furman, Guido Kroemer e Jay Olshansky.

Accanto alla componente scientifica, forte anche la presenza di leader economici e istituzionali. Tra gli ospiti figurano John Fullerton, esperto di economia rigenerativa, Sally Uren del Forum for the Future, e rappresentanti di organismi internazionali come l’Organizzazione Mondiale della Sanità e la Banca Mondiale.

Un dialogo trasversale che punta a mettere in connessione mondi spesso separati: ricerca, finanza, impresa e policy.

Innovazione come infrastruttura

Uno dei temi centrali sarà il ruolo dell’innovazione tecnologica nei sistemi complessi. Dall’intelligenza artificiale alle biotecnologie, fino alle neuroscienze, il Summit metterà in evidenza come le tecnologie emergenti possano diventare infrastrutture abilitanti per nuovi modelli di sviluppo.

Non solo teoria: spazio anche a startup, venture capital e progetti concreti, con momenti di business matching e competizioni dedicate. L’obiettivo è favorire la nascita di partnership e accelerare il trasferimento dell’innovazione.

Milano come ecosistema diffuso

L’evento non si limiterà agli spazi dell’Allianz MiCo. La città sarà parte integrante del progetto, con installazioni, esperienze e iniziative aperte al pubblico distribuite in diversi luoghi urbani.

Le cosiddette “Longevity Houses” porteranno i temi del Summit fuori dai contesti istituzionali, coinvolgendo cittadini, imprese e istituzioni in un percorso condiviso. Un segnale chiaro: la longevità non è solo materia per esperti, ma una questione che riguarda l’intera società.

Oltre la scienza: una sfida culturale

“La longevità non è solo una questione di scienza, ma di accesso”, ha sottolineato Sharon Cittone, CEO del Summit. Un concetto che sintetizza bene la posta in gioco: democratizzare la conoscenza e rendere accessibili le opportunità che derivano dai progressi scientifici.

In questa prospettiva, il Summit punta a definire anche un Policy & Action Framework, una roadmap destinata a contribuire al dibattito europeo e internazionale sui modelli di sviluppo futuri.

Perché, come evidenziano molti degli esperti coinvolti, la vera sfida non è semplicemente vivere più a lungo, ma costruire le condizioni per vivere meglio — in modo sostenibile, equo e consapevole.